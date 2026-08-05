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संभल हिंसा - बुलेट प्वाइंट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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संभल में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग 28 नवंबर को गठित हुआ। इस साजिश में सांसद जियाउर्रहमान बर्क, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल और अन्य नेताओं की भूमिका सामने आई। भीड़ के भड़काए गए आक्रामक व्यवहार के कारण नारेबाजी, पथराव और आगजनी हुई।

संभल हिंसा - बुलेट प्वाइंट

- साजिश में मुख्य रूप से सांसद जियाउर्रहमान बर्क, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल, सदर इंतेजामिया कमेटी जामा मस्जिद जफर अली, एडवोकेट कासिम जमाल, सचिव, इंतेजामिया कमेटी व एडवोकेट मशहूद अली फारुकी, उपसदर, इंतजामिया कमेटी लद्दन खान व इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों की भूमिका आई सामने। - - संभल में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा की जांच के लिए 28 नवंबर 2024 को गठित हुआ न्यायिक जांच आयोग।- एएसआई अधिकारियों को मस्जिद में आक्रामक भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा था।- असामाजिक तत्वों ने वीडियो के जरिए भ्रामक संदेश फैलाया कि सर्वे के माध्यम से जामा मस्जिद को हड़पने की कोशिश की जा रही है।-भड़काऊ

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भाषण से भी महौल बिगड़ा जिससे नारेबाजी, पथराव, आगजनी व गोलीबारी हुई।- सपा सांसद व अन्य ने तथ्यों को छिपाकर भ्रामक प्रचार किया कि हिंदू मस्जिद को ढहाना चाहते हैं।- मुस्लिमों के तुर्क और पठान गुटों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई भी हिंसक माहौल का बड़ा कारण रही।

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