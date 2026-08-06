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एमबीए में टॉप कर खुशी शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बीएलवाई 65 एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में एमबीए की छात्रा खुशी शर्मा को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक से सम्मानि

एमबीए में टॉप कर खुशी शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक

बरेली। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में एमबीए की छात्रा खुशी शर्मा को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। खुशी ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन, अपने संगठन परिवार के समर्थन तथा अपनी मेहनत और लगन को दिया। खुशी मां गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी तथा महिला कल्याण समिति संगठन परिवार की महानगर युवा उपाध्यक्ष हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रजनीश सक्सेना ने कहा कि संगठन परिवार की ओर से खुशी को उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

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एमएड में पूजा शाही ने स्वर्ण पदक प्राप्त कियाबरेली। ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एमएड की छात्रा पूजा शाही ने सर्वाधिक अंक लाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। विषयों की गहन समझ, नियमित अध्ययन, अनुशासित तैयारी तथा शोधपरक दृष्टिकोण के बल पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए यह गौरवपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की। पूजा के पति डॉ. वैभव चौहान इंवर्टिस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पूजा की इस उपलब्धि पर सास डॉ. अनीता चौहान व शिक्षाविदों, शुभचिंतकों, मित्रों एवं परिजनों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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