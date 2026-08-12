शाहबाद में कांवड़ियों से अभद्रता पर हंगामा, सड़क पर बैठे शिवभक्त
मंगलवार को प्राचीन लख्खीबाग शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आए कांवड़ियों ने ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल के कथित अभद्र व्यवहार के खिलाफ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। कांवड़ियों ने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने समझाकर उन्हें शांत कराया और मंदिर में जलाभिषेक हुआ।
मंगलवार दोपहर नगर स्थित प्राचीन लख्खीबाग शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए डाक कांवड़ लेकर पहुंचे शिवभक्तों से ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल द्वारा कथित अभद्रता किए जाने पर मंगलवार को हंगामा हो गया। नाराज कांवड़िये सड़क पर बैठ गए और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाकर कांवड़ियों को शांत कराया। इसके बाद कांवड़ियों ने मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। विहिप के नगर अध्यक्ष शोभित गुप्ता उर्फ सोनू ने बताया कि वह महाकाल डाक कांवड़ बेड़े के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर शाहबाद पहुंचे थे। मंगलवार को लख्खीबाग मंदिर में जलाभिषेक के लिए कांवड़िये मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। आरोप है कि मंदिर मार्ग पर बैरियर के पास ड्यूटी कर रहे एक हेड कांस्टेबल ने उन्हें रोक लिया। कांवड़ियों ने हलका इंचार्ज से सिपाही की बात भी कराई। लेकिन, इसके बाद भी वह लिखित आदेश मांगने लगा। इसी बात को लेकर कांवड़ियों और सिपाही के बीच कहासुनी हो गई। कांवड़ियों ने हेड कांस्टेबल पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना शुरू कर दिया। कांवड़ियों ने सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि धार्मिक यात्रा के दौरान शिवभक्तों के साथ अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काफी संख्या में कांवड़ियों के सड़क पर बैठने से पुलिस-प्रशासन में खलबली मच गई।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
सूचना पर सीओ देवकीनंदन और प्रभारी निरीक्षक रणवीर सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी बात सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीओ ने कांवड़ियों को माला पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद वह शांत हुए और मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
बर्खास्तगी की मांग पर अड़े कांवड़िये
शाहबाद। हेड कांस्टेबल के कथित अभद्र व्यवहार से नाराज कांवड़िये उसकी बर्खास्तगी की मांग पर अड़ गए। कांवड़ियों का कहना था कि धार्मिक यात्रा के दौरान शिवभक्तों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्रवाई की मांग को लेकर कांवड़िये काफी देर तक सड़क पर बैठे रहे। पुलिस अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त किया।
रिपोर्ट और जांच
..... सिपाही के खिलाफ एसपी को भेजी रिपोर्ट
सीओ देवकीनंदन ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने बैरियर के पास कांवड़ियों को रोक लिया था। कांवड़ियों ने हलका इंचार्ज से बात कराई, इसके बावजूद सिपाही उनसे लिखित आदेश मांगने लगा। मामले की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेज दी गई है।
ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर अभद्रता के आरोप लगे थे। मामले की जांच सीओ शाहबाद को दी गई है। फिलहाल सिपाही को उस स्थान से हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
अनिल कुमार सिंह,एसपी।
प्रश्नोत्तर
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