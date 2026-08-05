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गोपनीय दस्तावेज वायरल करने वालों की पुलिस ने शुरू की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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विकास भवन के आउटसोर्सिंग के दो कंप्यूटर कर्मचारियों की हो चुकी है सेवा समाप्त विकास भवन के गोपनीय दस्तावेज वायरल करने वालों की पुलिस ने शुरू की जांच व

गोपनीय दस्तावेज वायरल करने वालों की पुलिस ने शुरू की जांच

बदायूं, संवाददाता। विकास भवन से गोपनीय सरकारी दस्तावेज सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस प्रकरण में बारीकि से जांच कर रही है। पुलिस की जांच में कुछ अन्य पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में विकास भवन से संबंधित कुछ गोपनीय सरकारी दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसकी जानकारी होने पर सीडीओ गामिनी सिंगला ने गोपनीय जांच करायी। जांच में डीआरडीए कार्यालय में तैनात आउटसोर्सिंग कंप्यूटर आपरेटर आयुष कुमार एवं आशीष वैश्य की संलिप्तता मिली। जिसके चलते इन दोनों कंप्यूटर आपटेर की सेवा समाप्त कर दी गयी है। इसके साथ ही इस प्रकरण कुछ अन्य की भूमिका संदिग्ध मिलने पर डीआरडीए विभाग की ओर से थाना सिविल लाइंस पुलिस से शिकायत की गयी है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस प्रकरण से जुड़े प्रत्येक बिंदु की बारीकि से जांच कर रही है। पुलिस ने डीआरडीए कार्यालय में तैनात एवं कुछ अन्य लोगों के नंबर भी जुटाये हैं, जिनके माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि कार्यालय के व्यक्ति की कार्यालय समय में किस नंबर से कितने देर कितनी बार बात हो रही है। इधर दोनों कंप्यूटर आपरेटर की सेवा समाप्त के बाद पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिये भी तलाश किया है, जिससे अन्य नाम भी उजागर हो सकें। इधर इस प्रकरण में पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी कई अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिरना तय है। सीडीओ ने कार्यालय से सरकारी दस्तावेज देकर सोशल मीडिया पर वायरल कराना विभागीय कार्यप्रणाली के विरुद्ध बताया है। थाना सिविल लाइंस इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने बताया कि डीआरडीए से मिली शिकायत की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जायेगी.

सीसीटीवी की जद में डीआरडीए

विकास भवन से बाहर निकलकर सरकारी दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया है। सीडीओ ने डीआरडीए को पूरा सीसीटीवी से लैस करवा दिया है, साथ ही विकास भवन में अन्य जरूरी स्थानों को भी सीसीटीवी की जद में लिया है, जिससे यहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सीडीओ ने विकास भवन में आवाज रिकॉर्डर भी लगवा रखे हैं.

भूमिका रचने वाले की तलाश

सरकारी दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में एक प्रमुख व्यक्ति भी जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके द्वारा ही ये पूरी भूमिका रची गयी। संबंधित उस व्यक्ति का नाम उजागर होने पर सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा। काफी दिनों से विकास भवन में उस व्यक्ति द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

इस मामले में पुलिस ने किसकी शिकायत दर्ज की है?
डीआरडीए विभाग की ओर से थाना सिविल लाइंस पुलिस को शिकायत की गयी है।
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