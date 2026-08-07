यूपी के इस शहर से उठी दहेज की जगह बेटियों को विरासत में हिस्सा देने की आवाज
इस्लामिया ग्राउंड में उर्स ए रजवी के दूसरे दिन कांफ्रेंस आयोजित की गई। उलेमा ने कहा कि दहेज के चलते बेटियों की स्थिति दयनीय हो रही है। उन्होंने तर्क दिया कि बेटियों को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए और शादियों में फिजूलखर्ची से बचना चाहिए। दहेज हटाने का आह्वान किया गया।
बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। उर्स ए रजवी के दूसरे दिन शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड में कांफ्रेंस हुई।
उलेमा का संदेश
सुन्नी बरेलवी मसलक के बड़े धर्मगुरू आला हजरत की बारगाह में खिराज पेश करने तमाम जायरीन, उलेमा कांफ्रेंस में पहुंचे। कांफ्रेंस में उलेमा ने कहा कि दहेज के चक्कर में हमारी बेटियों के कदम बहक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेटियो को विरासत में हिस्सा, शादियों में फिजूलखर्ची से बचें। इस्लामिया मैदान में नामूस-ए-रिसालत (नबी करीम की शान-अजमत), दहेज हटाओ बेटी बचाओ व मुसलमानों में फैली सामाजिक बुराईयां और सोशल मीडिया, नौजवान पर उलेमा ने चर्चा की।
दहेज की समस्या
दरगाह आला हजरत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि उलेमा ने खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे मुल्क में कोई भी शख्स सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है। ऐसे लोग समाज और देश की एकता के लिए खतरा है। इसको पूरी दुनिया का मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंच से उलेमा ने कहा कि दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की वजह से हमारी बेटियों के कदम बहक रहे है। कितनी बेटियां हमारी गैरों के साथ चली गई। इसकी बड़ी वजह दहेज है। दहेज की जगह बेटियों को विरासत में हिस्सा दें। बेटियां का मां बाप और भाई खास खयाल रखें। उनकी सही उम्र में शादी कर दें। शादियों में फिजुलखर्ची व गैर शरई रस्में खत्म करने की जरूरत है। निकाह को आसान किया जाए
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