निजामाबाद के विधायक निधन पर सपाइयों ने जताया शोक
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आलम बदी आजमी के निधन पर पार्टी में शोक व्यक्त किया गया। नेताओं ने इसे समाजवादी आंदोलन और राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। आजमी ने जीवनभर समाजवादी विचारधारा को अपनाया और जनसेवा को प्राथमिकता दी। उनका निधन समाजवादी परिवार के लिए बड़ी क्षति है।
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से विधायक आलम बदी आजमी के निधन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में शोक व्यक्त किया। पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन को समाजवादी आंदोलन और प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
शोक व्यक्त करने वाले नेता
सपा नेताओं ने कहा कि आलम बदी आजमी आजीवन समाजवादी विचारधारा के प्रति पूर्णतः समर्पित रहे। उन्होंने सादगी, संघर्ष और जनसेवा को अपने राजनीतिक जीवन का आधार बनाया तथा आम लोगों के बीच अपनी सहजता, विनम्रता और जनहितैषी कार्यशैली से अमिट पहचान स्थापित की। उनका निधन समाजवादी परिवार के लिए ऐसी क्षति है, जिसकी भरपाई लंबे समय तक संभव नहीं होगी।
समाजवादी पार्टी के नेता जो शोक व्यक्त करते हैं
शोक व्यक्त करने वालों में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन, जिलाध्यक्ष गंगापार अनिल यादव, जिलाध्यक्ष यमुनापार पप्पू लाल निषाद, विधान परिषद सदस्य डॉ. मानसिंह यादव, विधायक विजमा यादव, संदीप पटेल, गीता शास्त्री, पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, पूर्व विधायक जोखू लाल यादव, मुजतबा सिद्दीकी, बासुदेव यादव, हाजी परवेज अहमद, सत्यवीर मुन्ना, पंधारी यादव, अमरनाथ मौर्य, तारिक सईद अज्जू, दान बहादुर मधुर, मोहम्मद शारिक, संदीप यादव, नंदलाल पटेल, आरएन यादव, श्रीकांत यादव, अखिलेश गुप्ता, आदिल हमजा, मोहम्मद दानिश, इम्तियाज शमी, मेराज अहमद, भोला पटेल, मोहम्मद सऊद, हसीब अहमद आदि शामिल रहे।
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