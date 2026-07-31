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तीन माह में ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पुल में दरार, मरम्मत शुरू

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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फोटो-1001ए : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पुल में दिखाई दी दरार। फोटो-1001बी : पुल की

तीन माह में ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पुल में दरार, मरम्मत शुरू
तीन माह में ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पुल में दरार, मरम्मत शुरू

बड़गांव,। करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। निर्माण पूरा होने के महज तीन माह बाद ही बड़गांव इंटरचेंज पर देवबंद-नानौता मार्ग के ऊपर बने पुल में दरारें दिखाई देने लगी हैं। दरारों से बारिश का पानी रिसने और गुरुवार को एनएचएआई द्वारा उनकी मरम्मत कराए जाने के बाद राहगीरों और ग्रामीणों में पुल की मजबूती को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि एनएचएआई का कहना है कि यह सामान्य तकनीकी स्थिति है और इससे पुल की संरचनात्मक मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ा है। बड़गांव इंटरचेंज पर स्थित पुल के नीचे दरारें दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो साझा किए। बारिश के दौरान दरारों से पानी टपकता दिखाई देने पर राहगीरों में पुल की सुरक्षा को लेकर आशंका पैदा हो गई। गुरुवार को एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और दरारों की पंचिंग (मरम्मत) का कार्य शुरू कराया।

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पुल की मरम्मत कार्य की चिंता

पुल के नीचे मरम्मत कार्य चलते देख आसपास के ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि जिस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हों, उसमें इतनी जल्दी दरारें दिखाई देना गंभीर मामला है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं निर्माण में लापरवाही तो नहीं बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शुरुआती महीनों में ही पुलों की मरम्मत की नौबत आ रही है तो भविष्य में इसकी स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

एनएचएआई का स्पष्टीकरण

एनएचएआई बोला- यह सामान्य तकनीकी प्रक्रिया, घबराने की जरूरत नहीं

-एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवमोहन ने पुल की दरारों को लेकर किसी भी तरह की तकनीकी खराबी से इनकार किया। उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान यदि सीमेंट में मिट्टी का कोई सूक्ष्म कण रह जाता है तो बरसात के दौरान पानी के बहाव से वह बाहर निकल जाता है, जिससे सतह पर हल्की दरारें दिखाई दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में पंचिंग कर उसे भर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सामान्य तकनीकी प्रक्रिया है और इससे पुल की संरचनात्मक मजबूती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक्सप्रेसवे पूरी तरह सुरक्षित है तथा यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है।

लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता

-हालांकि अधिकारियों के दावों के बावजूद पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों में चिंता बनी हुई है। लोगों का कहना है कि पुल में दरारें दिखाई देने और मरम्मत कार्य शुरू होने से स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि एनएचएआई को पूरे मामले की तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि लोगों की शंकाएं दूर हो सकें।

0-वर्जन

-पुल में जो दरारें दिखाई दे रही हैं, वे संरचनात्मक क्षति नहीं हैं। निर्माण के दौरान सीमेंट में मिट्टी का सूक्ष्म कण रहने और बरसात में उसके बह जाने से ऐसी स्थिति बन जाती है। इसकी पंचिंग कर दी गई है। पुल पूरी तरह सुरक्षित है और एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है।

शिवमोहन, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई

प्रश्नोत्तर

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में दरारें कब आईं?
निर्माण पूरा होने के महज तीन माह बाद दरारें दिखाई दीं।
Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

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प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

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प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

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