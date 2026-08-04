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छात्रों की मेहनत, भविष्य और भरोसे के साथ न्याय हो : कांग्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश रजक ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की चिंता को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ी है। निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

छात्रों की मेहनत, भविष्य और भरोसे के साथ न्याय हो : कांग्रेस

कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश रजक ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच बढ़ रही चिंता पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि परीक्षा व्यवस्था केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, मेहनत और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाश रजक ने कहा कि जिन छात्रों ने दिन-रात मेहनत कर अपने बेहतर भविष्य का सपना देखा है, उनके मन में यदि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता हर हाल में बनी रहनी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को केवल आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक पीड़ा और चिंता के रूप में समझने की आवश्यकता है। यदि किसी भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठे हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।प्रकाश रजक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों, युवाओं और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। राज्य में ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिसमें हर योग्य उम्मीदवार को न्याय मिले और किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए कोई स्थान न हो।

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