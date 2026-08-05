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सत्याग्रह एक्सप्रेस में महिला यात्री के साथ छेड़छाड़, आरपीएफ ने झाड़ा पल्ला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर वायरल हुए एक वीडियो ने ट्रेनों में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला यात्री ने छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप लगाया। रेलवे पुलिस ने शिकायत न आने पर कार्रवाई से इनकार किया। महिला ने आरपीएफ से सुरक्षा की मांग की है।

सत्याग्रह एक्सप्रेस में महिला यात्री के साथ छेड़छाड़, आरपीएफ ने झाड़ा पल्ला

एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर वायरल हुए एक वीडियो ने ट्रेनों में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो 31 जुलाई का बताया जा रहा है। वीडियो में सत्याग्रह एक्सप्रेस से सफर कर रही महिला ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप लगाया। महिला यात्री ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को पूरे मामले की जानकारी दी। रेलवे पुलिस ने इस मामले में लिखित शिकायत न आने पर कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रसारित हुए वीडियो में एक महिला एक पुरुष यात्री द्वारा गलत तरीके से घूरने, अश्लील इशारे करने और मोबाइल में उसके फोटो लेने की बात कह रही है। महिला यात्री गाजियाबाद से गोरखपुर के लिए अनारक्षित कोच में सफर कर रही थी। आरोपी व्यक्ति ने कोच में मौजूद अन्य महिलाओं पर भी अभद्र कमेंट किए थे। इसके बाद महिला यात्री ने बरेली के पास चेन पुलिंग कर दी। आरपीएफ कर्मियों ने शाहजहांपुर स्टेशन पर ट्रेन अटेंड की।

ट्रेन के कोच में कड़ी हो सुरक्षा

महिला यात्री से आरपीएफ के कर्मचारी मामले की जानकारी भी लेते हैं। महिला यात्री बताती हैं कि स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पहले आरोपी कोच से निकलकर भाग गया। एक्स पर वीडियो पोस्ट होने के बाद तमाम यूजर्स ने रेलवे में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। जिस पर एसपी जीआरपी के अकाउंट से जवाब दिया गया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा कोई लिखित शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है। लिखित शिकायत प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो में महिला यात्री आरपीएफ कर्मियों से कहती है कि ट्रेनों में कोचों के अंदर पर्याप्त पुलिस कर्मी की तैनाती होनी चाहिए। मैंने बरेली पर चेन पुलिंग की और आरपीएफ कर्मियों ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर कोच अटेंड किया। जिससे आरोपी को ट्रेन से उतरने में समय मिला।

एसपी जीआरपी का बयान

यह घटना 31 जुलाई को ट्रेन संख्या 15274 सत्याग्रह एक्सप्रेस की है। मामले में यात्री के द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। हमनें इसका जवाब एक्स पर पोस्ट कर दिया है।

-आशुतोष शुक्ला, एसपी जीआरपी।

सामान्य प्रश्न

महिला यात्री ने किस मामले की शिकायत की थी?
महिला यात्री ने छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप लगाया था।
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