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वयोवृद्ध मंच ने की आर्द्रभूमियों के संरक्षण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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छपरा नगर निगम क्षेत्र की आर्द्रभूमियों के संरक्षण को लेकर वयोवृद्ध मंच ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। सर्वे से पता चला कि तीन में से केवल एक आर्द्रभूमि की पहचान हुई है, जबकि अन्य दो का जमीनी स्तर पर अस्तित्व नहीं मिला। मंच ने अतिक्रमण हटाने और संरक्षण के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की है।

वयोवृद्ध मंच ने की आर्द्रभूमियों के संरक्षण की मांग

सर्वे में तीन में से केवल एक आर्द्रभूमि मिली 13.44 एकड़ के स्थान पर करीब दो एकड़ क्षेत्र ही शेष होने का दावा छपरा, एक संवाददाता। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के लिए कार्यरत वयोवृद्ध मंच ने छपरा नगर निगम क्षेत्र की आर्द्रभूमियों के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

आर्द्रभूमियों का सर्वेक्षण

मंच ने बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण से प्राप्त विवरण के आधार पर नगर निगम क्षेत्र की आर्द्रभूमियों का सर्वेक्षण कर दावा किया है कि सूचीबद्ध तीन में से केवल एक आर्द्रभूमि की पहचान हो सकी है जबकि दो अन्य का अस्तित्व जमीनी स्तर पर नहीं मिला। मंच के अनुसार मलमिर्जा टुकड़ा, पूर्वी तेलपा स्थित मुफस्सिल थाना के पीछे मौजूद आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल प्राधिकरण की वेबसाइट पर 5.43 हेक्टेयर करीब 13.44 एकड़ दर्ज है। लेकिन वर्तमान में इसका वास्तविक क्षेत्र घटकर लगभग दो एकड़ रह गया है।

एक्टिविज़म और दिशा-निर्देश

मंच ने इसे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का परिणाम बताते हुए संबंधित तस्वीरें भी उपलब्ध कराई हैं। वयोवृद्ध मंच ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में जारी जल निकायों के संरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि सभी जल निकायों की सीमाएं सुरक्षित रखी जाएं। अतिक्रमण हटाकर उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

जल संकट की चेतावनी

मं च का कहना है कि आर्द्रभूमियां भूजल संरक्षण, जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तेजी से हो रहे अनियोजित शहरीकरण और आर्द्रभूमियों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण छपरा में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में शहर को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

जरूरी कदम उठाने की अपील

वयोवृद्ध मंच ने संबंधित अधिकारियों से आर्द्रभूमियों का सीमांकन, अतिक्रमण हटाने और उनके संरक्षण के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

छपरा में कितनी आर्द्रभूमियां हैं?
छपरा में तीन आर्द्रभूमियों की पहचान की गई थी, जिसमें से केवल एक की पहचान हुई है।

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