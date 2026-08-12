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अरावली समिति खनन प्रभावित गांवों का दौरा करने में विफल रही : ग्रामीण समुदाय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ग्रामीण समुदायों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित अरावली समिती के स्थलीय दौरों को लेकर चिंता प्रकट की है। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति खनन से प्रभावित गांवों का सही तरीके से दौरा नहीं कर रही है। समिति को अरावली पर्वत की परिभाषा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

अरावली समिति खनन प्रभावित गांवों का दौरा करने में विफल रही : ग्रामीण समुदाय

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रामीण समुदायों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित अरावली समिति के स्थलीय दौरों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि समिति खनन से प्रभावित गांवों का दौरा करने और प्रभावित लोगों के साथ सार्थक बातचीत करने में नाकाम रही है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति को अरावली पर्वत शृंखला की परिभाषा और उसके सीमांकन पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। उसे 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के संगठन 'अरावली विरासत जन अभियान' की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक समिति ने 6 से 10 अगस्त के बीच चार शहरों-गुरुग्राम, अलवर, अजमेर और उदयपुर में स्थलीय दौरे किए।

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