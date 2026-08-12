अरावली समिति खनन प्रभावित गांवों का दौरा करने में विफल रही : ग्रामीण समुदाय
ग्रामीण समुदायों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित अरावली समिती के स्थलीय दौरों को लेकर चिंता प्रकट की है। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति खनन से प्रभावित गांवों का सही तरीके से दौरा नहीं कर रही है। समिति को अरावली पर्वत की परिभाषा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रामीण समुदायों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित अरावली समिति के स्थलीय दौरों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि समिति खनन से प्रभावित गांवों का दौरा करने और प्रभावित लोगों के साथ सार्थक बातचीत करने में नाकाम रही है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति को अरावली पर्वत शृंखला की परिभाषा और उसके सीमांकन पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। उसे 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के संगठन 'अरावली विरासत जन अभियान' की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक समिति ने 6 से 10 अगस्त के बीच चार शहरों-गुरुग्राम, अलवर, अजमेर और उदयपुर में स्थलीय दौरे किए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें