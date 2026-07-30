राज्यपाल से मिलीं दुखनी सोरेन, जेएसएससी परीक्षा में संताली भाषा के प्रश्नों की जांच और पुनर्विचार की मांग
जादूगोड़ा । जेएसएससी परीक्षा में संताली भाषा के प्रश्नपत्र को लेकर अभ्यर्थियों के बीच उठ रही चिंताओं को लेकर पोटका विधानसभा क्षेत्र की समाजसेविका दुखनी सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने प्रश्नपत्र में सिलेबस से बाहर के प्रश्नों की निष्पक्ष जांच की मांग की और अभ्यर्थियों के हित की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई की अपील की।
जादूगोड़ा । जेएसएससी परीक्षा में संताली भाषा के प्रश्नपत्र को लेकर अभ्यर्थियों के बीच उठ रही चिंताओं को लेकर पोटका विधानसभा क्षेत्र की समाजसेविका दुखनी सोरेन ने गुरुवार को राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की।
सरकार की अगली कार्रवाई
इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याओं और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर उत्पन्न विवाद से राज्यपाल को अवगत कराया। दुखनी सोरेन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि संताली भाषा के प्रश्नपत्र में सिलेबस से बाहर पूछे गए प्रश्नों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी की थी, ऐसे में यदि पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे गए हैं तो इससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रश्नपत्र की जांच कराने तथा तथ्यों के आधार पर आवश्यक पुनर्विचार करने की मांग की। साथ ही अभ्यर्थियों के हित में न्यायपूर्ण निर्णय लेने की अपील की गई। दुखनी सोरेन ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी या अन्याय का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल स्तर से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों तक अभ्यर्थियों की मांग पहुंचाई जाएगी और उचित कार्रवाई होगी। अब अभ्यर्थियों की नजर इस मामले में सरकार एवं संबंधित परीक्षा एजेंसी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
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