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पीएम के नाम जिलािधकारी को सौंपा पांच सूत्रीय ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित से कम माइलेज बर्दाश्त नहीं झांसी,संवाददातापेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित होने से माइलेज कम होने को लेकर मोर्चा अध्यक्ष ने प्रधा

पीएम के नाम जिलािधकारी को सौंपा पांच सूत्रीय ज्ञापन

झांसी। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित होने से माइलेज कम होने को लेकर मोर्चा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के नाम पांच सूत्रीय ज्ञापन डीएम आफिस में सौंपा। इसमें कहा कि बुंदेले पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें मिश्रित एथेनॉल देने से वाहनों का माइलेज बिगड़ेगा जो कतई बर्दाश्त नहीं है। कहा कि पहले जांच कराई जाए। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया की बुंदेलखंड वर्षों से सूखा, बेरोज़गारी, पलायन और आर्थिक अभाव झेल रहा है। यहां का आम नागरिक बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। अनेक परिवार आज भी पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर निर्भर हैं, क्योंकि नया वाहन खरीदना उनके लिए संभव नहीं है。

मिश्रित एथेनॉल के प्रभाव

बुंदेलखंड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश) में लगभग चालीस लाख से ज्यादा दो पहिया वाहन है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ए 20 से ख़राब होने वाले वाहन को ठीक करवा पाये साथ ही कम माईलेज भी बर्दास्त नहीं कर पाएगे। ऐसी परिस्थिति में ए 20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर लोगों में गहरी चिंता है। विशेष रूप से पुराने अथवा ए20-अनुकूल न होने वाले वाहनों के मालिकों को आशंका है कि इससे उनके वाहनों के रखरखाव और मरम्मत का खर्च बढ़ सकता। साथ ही राहत की व्यवस्था की जाए。

ज्ञापन में शामिल लोग

ज्ञापन में भानू सहाय,अशोक सक्सैना महामंत्री, रघुराज शर्मा, वरूण अग्रवाल समेत कई अन्य मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

क्यों बुंदेलखंड के लोग एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ हैं?
बुंदेलखंड के लोग एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ हैं क्योंकि इससे वाहनों का माइलेज बिगड़ सकता है, जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए चिंता का विषय है।
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