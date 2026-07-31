पीएम के नाम जिलािधकारी को सौंपा पांच सूत्रीय ज्ञापन

झांसी। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित होने से माइलेज कम होने को लेकर मोर्चा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के नाम पांच सूत्रीय ज्ञापन डीएम आफिस में सौंपा। इसमें कहा कि बुंदेले पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें मिश्रित एथेनॉल देने से वाहनों का माइलेज बिगड़ेगा जो कतई बर्दाश्त नहीं है। कहा कि पहले जांच कराई जाए। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया की बुंदेलखंड वर्षों से सूखा, बेरोज़गारी, पलायन और आर्थिक अभाव झेल रहा है। यहां का आम नागरिक बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। अनेक परिवार आज भी पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर निर्भर हैं, क्योंकि नया वाहन खरीदना उनके लिए संभव नहीं है。