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डॉ. अंकुर प्रियदर्शी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कार्य संस्कृति पर जताई चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की कार्य संस्कृति पर उठाए

डॉ. अंकुर प्रियदर्शी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कार्य संस्कृति पर जताई चिंता

भागलपुर, वरीय संवाददाता। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शिशुरोग विभागाध्यक्ष डॉ. अंकुर प्रियदर्शी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कार्यसंस्कृति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

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चिकित्सा शिक्षा की समस्या

उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि पिछले 10-11 वर्षों से मेडिकल कॉलेज में अध्यापन और मरीजों का उपचार करते हुए उन्होंने कार्यप्रणाली में ऐसे बदलाव देखे हैं, जो चिकित्सा शिक्षा और मरीजों की देखभाल दोनों के लिए चिंताजनक हैं। डॉ. प्रियदर्शी ने स्पष्ट किया कि आज भी बड़ी संख्या में डॉक्टर पूरी ईमानदारी, मेहनत और संवेदनशीलता के साथ सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।

मरीजों की देखभाल

उन्होंने कहा कि वार्ड राउंड कई बार औपचारिकता बनकर रह जाता है, मरीजों की गहन जांच, चिकित्सकीय चर्चा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए अपेक्षित समय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी संस्थान में समय पर आने, मरीजों को पर्याप्त समय देने और विद्यार्थियों को समर्पित भाव से पढ़ाने वाले डॉक्टरों का उपहास होने लगे तो यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी कार्यसंस्कृति की समस्या है।

डॉक्टरों से अपील

उन्होंने आगाह किया कि यही प्रवृत्ति अब कुछ जूनियर डॉक्टरों में भी दिखाई देने लगी है, जिसका भविष्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

डॉ. प्रियदर्शी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले अधिकांश मरीज आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उनके पास अन्य विकल्प नहीं होते। ऐसे में डॉक्टरों की उपस्थिति, संवेदनशीलता और पर्याप्त समय ही उनके उपचार की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। उन्होंने सभी डॉक्टरों से आत्मचिंतन का आह्वान करते हुए तीन सवाल पूछने की अपील की कि क्या उन्होंने मरीजों को पर्याप्त समय दिया, क्या हर मरीज को पूरी गंभीरता से देखा और क्या विद्यार्थियों को सीखने का पर्याप्त अवसर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की पहचान केवल अधिक मरीज देखने से नहीं, बल्कि हर मरीज को समय, संवेदनशीलता और इंसानियत देने से होती है।

कोट ::::

डॉ. अंकुर प्रियदर्शी एक ईमानदार और मरीजों के लिए समर्पित चिकित्सक हैं। उनके निर्देशन पर शिशु रोग विभाग का बेहतर तरीके से संचालन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया वह उनके निजी विचार हैं। उनसे बातचीत कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

-डॉ. एचपी दुबे, अधीक्षक, जेएलएनएमसीएच

सामान्य प्रश्न

डॉ. अंकुर प्रियदर्शी ने किस विषय पर चिंता व्यक्त की है?
डॉ. अंकुर प्रियदर्शी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कार्यसंस्कृति पर चिंता व्यक्त की है।
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