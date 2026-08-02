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बरौनी स्टेशन के स्टॉल पर नहीं मिल रहा जनता मील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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पेज 5:::::::::प्रावधान के मुताबिक सभी लाइसेंसी खान-पान स्टॉल पर जनता मील बेचा जाना हैनपान नीति के तहत सभी लाइसेंसी खान-पान स्टॉल पर जनता मील बेचा जाना है लेकिन बरौनी स्टेशन के स्टॉल संचालकों द्वारा इस...

बरौनी स्टेशन के स्टॉल पर नहीं मिल रहा जनता मील

बरौनी, निज संवाददाता। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी खानपान नीति के तहत सभी लाइसेंसी खान-पान स्टॉल पर जनता मील बेचा जाना है लेकिन बरौनी स्टेशन के स्टॉल संचालकों द्वारा इस प्रावधान की अनदेखी की जा रही है। इसका खामियाजा आर्थिक रूप से कमजोर रेलयात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। स्टॉल संचालक कम मुनाफा के कारण इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसी कारण स्टेशन के खानपान स्टॉल पर जनता मील कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है।

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स्थानीय अधिकारी की धारणा

संबंधित अधिकारी भी इस मामले में संवेदनहीन बने हुए हैं। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए खासकर गरीब व मजदूर वर्ग के रेल से सफर करने वाले यात्रियों को मात्र 15 रुपए में 7 पूरी, सूखी सब्जी व एक हरी मिर्च के साथ एक पैकेट में नाश्ता उपलब्ध कराना है जिसका नाम जनता मील दिया गया है। यह सुविधा हर छोटे व बड़े स्टेशन पर खानपान स्टॉल को यात्रियों को उपलब्ध करानी है। गरीब यात्रियों को मात्र 15 रुपए में आसानी से नाश्ता का जुगाड़ हो सकता है लेकिन वेंडरों द्वारा भी इसे बेचने में रुचि नहीं दिखाई जाती है।

श्रद्धालुओं की समस्या

सोनपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वाणिज्य ने पिछले साल सावन माह में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर सोनपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी खानपान स्टॉल को सख्त निर्देश दिया था कि बिना लहसुन व प्याज का जनता मील उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा जांच के दौरान लापरवाही मिलने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बार भी जनता मिल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजतन देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं को ऊंची दर पर खाद्य सामग्री खरीदने की विवशता है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा भी इस ओर रुचि दिखाना मुनासिब नहीं समझा जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरौनी स्टेशन पर जनता मील का क्या हाल है?
बरौनी स्टेशन पर सभी लाइसेंसी खान-पान स्टॉल पर जनता मील बेचा जाना आवश्यक है, लेकिन स्टॉल संचालक इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं।
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