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जेन अल्फा को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रामगढ़ के सुरेश पी अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर बच्चों में सोशल मीडिया की लत पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। भारत में 75% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से कई बच्चे प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं।

जेन अल्फा को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र

रामगढ़, निज प्रतिनिधि । शांतिधारा फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष सुरेश पी अग्रवाल ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना, प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देश में बच्चों और जेन अल्फा के बीच तेजी से बढ़ रही सोशल मीडिया की लत पर चिंता जताई है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है।

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बच्चों में सोशल मीडिया उपयोग

अपने पत्र में सुरेश पी अग्रवाल ने कहा है कि भारत में 15 वर्ष तक की आयु के लगभग 75 प्रतिशत बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि करीब 50 प्रतिशत बच्चे प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 60 प्रतिशत बच्चे व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं।

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मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण नाबालिगों में अनिद्रा, तनाव, चिंता, अवसाद और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी जैसी गंभीर मानसिक, शारीरिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भी सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और डिजिटल एडिक्शन के रूप में चिह्नित किया गया है।

अन्य देशों के उदाहरण

सुरेश पी अग्रवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे कई देशों ने 15-16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए हैं। ऐसे में भारत को भी समय रहते इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में बच्चों और जेन अल्फा को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल देश के बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

खबर पढ़कर भेजी गई है

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FAQs

सुरेश पी अग्रवाल ने किस मंत्री को पत्र लिखा?
सुरेश पी अग्रवाल ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना, प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा।
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