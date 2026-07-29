यू डायस पर छात्रों की फीडिंग में सुस्ती पर जिम्मेदारों को चेतावनी
-संयुक्त निदेशक ने कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों के आंकड़ों में भिन्नता पर जताई
लखनऊ, कार्यालय संवाददातासंयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने बुधवार को लखनऊ समेत मण्डल के सभी छह जिलों के माध्यमिक स्कूलों में कक्षा नौ और 11 में दाखिला लेने वाले छात्रों का ब्योरा यू डायस पोर्टल पर अपलोड करने की गति काफी धीमी होने पर नाराजगी जतायी है। राष्ट्रीय स्तर पर यू डायस पोर्टल पर दिख रही संख्या में भिन्नता है। संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने बुधवार को ऑनलाइन समीक्षा बैठक में सभी जिला समन्वयकों को विद्यार्थियों का ब्योरा यू डायस पोर्टल पर अपलोड करने और आंकड़ों की भिन्नता दूर करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
अब हर हफ्ते ऑनलाइन समीक्षा बैठक में निगरानी होगी।मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि समीक्षा बैठक में कक्षा आठ से नौ और कक्षा 10 से 11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों का ब्योरा यू डायस पोर्टल पर फीडिंग की गति काफी धीमी पायी गई। इससे राष्ट्रीय पोर्टल और स्थानीय आंकड़ों में अंतर मिला है। तत्काल फीडिंग दुरुस्त कर राष्ट्रीय पोर्टल के डेटा से शत-प्रतिशत समानता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस काम में कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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