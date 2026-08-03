बरमसिया बन रहा धनबाद का नया एचआईवी हॉट स्पॉट
झारखंड के धनबाद जिले में एचआईवी संक्रमण के मामलों में तेजी से बदलाव आ रहा है। बरमसिया क्षेत्र में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। जेएसीएस और दिशा संस्था ने विशेष जांच और जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।
जिले में एचआईवी संक्रमण के मामलों का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। अब तक निरसा, केंदुआ और बरवाअड्डा क्षेत्र को एचआईवी का हॉट स्पॉट माना जाता था। हाल के वर्षों में बरमसिया इलाके से अपेक्षाकृत अधिक एचआईवी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी (जेएसीएस) और दिशा संस्था ने बरमसिया क्षेत्र में विशेष जांच और जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर के आंकड़ों के अनुसार जिले में हर वर्ष लगभग 25-30 हजार लोगों की एचआईवी जांच की जाती है। इनमें से औसतन 125 से 150 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं। पहले निरसा, केंदुआ और बरवाअड्डा क्षेत्र से केस अधिक आता था। इधर कुछ वर्षों से बरमसिया और उसके आसपास के हर साल पांच-छह नए मरीज मिल रहे हैं。
एआरटी सेंटर की रिपोर्ट
एआरटी सेंटर के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ पीके राय के अनुसार किसी क्षेत्र में लगातार अपेक्षाकृत अधिक संक्रमित मरीज मिलना चिंता का विषय है। वहां विशेष निगरानी और रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। बरमसिया क्षेत्र में संक्रमण बढ़ने के पीछे के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।
विशेष अभियान के लिए बरमसिया चिह्नित
डॉ रॉय के अनुसार एचआईवी की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए जिला के उन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाता है, जहां मरीज अधिक मिलते हैं। इस बार निरसा, बरवाअड्डा और केंदुआ के साथ साथ बरमसिया को भी उस सूची में रखा गया है। इन स्थानों का नाम जेएसीएस को भेजा गया है। वहां जल्द अभियान चलेगा।
सावधान रहें लोग
डॉ राय ने लोगों से अपील की है कि वे संक्रमण से बचाव, सुरक्षित व्यवहार, समय पर जांच और उपचार के प्रति सावधान रहें। सरकारी अस्पतालों में निशुल्क जांच की व्यवस्था है। साथ ही एआरटी सेंटर में संक्रमित मरीजों को निःशुल्क दवा और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। एचआईवी को लेकर किसी तरह की भ्रांति या सामाजिक भेदभाव न रखें तथा जोखिम की स्थिति में बिना झिझक जांच कराएं क्योंकि समय पर पहचान और उपचार ही संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय है।
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