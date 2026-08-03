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बरमसिया बन रहा धनबाद का नया एचआईवी हॉट स्पॉट

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के धनबाद जिले में एचआईवी संक्रमण के मामलों में तेजी से बदलाव आ रहा है। बरमसिया क्षेत्र में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। जेएसीएस और दिशा संस्था ने विशेष जांच और जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।

बरमसिया बन रहा धनबाद का नया एचआईवी हॉट स्पॉट

जिले में एचआईवी संक्रमण के मामलों का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। अब तक निरसा, केंदुआ और बरवाअड्डा क्षेत्र को एचआईवी का हॉट स्पॉट माना जाता था। हाल के वर्षों में बरमसिया इलाके से अपेक्षाकृत अधिक एचआईवी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी (जेएसीएस) और दिशा संस्था ने बरमसिया क्षेत्र में विशेष जांच और जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर के आंकड़ों के अनुसार जिले में हर वर्ष लगभग 25-30 हजार लोगों की एचआईवी जांच की जाती है। इनमें से औसतन 125 से 150 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं। पहले निरसा, केंदुआ और बरवाअड्डा क्षेत्र से केस अधिक आता था। इधर कुछ वर्षों से बरमसिया और उसके आसपास के हर साल पांच-छह नए मरीज मिल रहे हैं。

एआरटी सेंटर की रिपोर्ट

एआरटी सेंटर के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ पीके राय के अनुसार किसी क्षेत्र में लगातार अपेक्षाकृत अधिक संक्रमित मरीज मिलना चिंता का विषय है। वहां विशेष निगरानी और रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। बरमसिया क्षेत्र में संक्रमण बढ़ने के पीछे के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।

विशेष अभियान के लिए बरमसिया चिह्नित

डॉ रॉय के अनुसार एचआईवी की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए जिला के उन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाता है, जहां मरीज अधिक मिलते हैं। इस बार निरसा, बरवाअड्डा और केंदुआ के साथ साथ बरमसिया को भी उस सूची में रखा गया है। इन स्थानों का नाम जेएसीएस को भेजा गया है। वहां जल्द अभियान चलेगा।

सावधान रहें लोग

डॉ राय ने लोगों से अपील की है कि वे संक्रमण से बचाव, सुरक्षित व्यवहार, समय पर जांच और उपचार के प्रति सावधान रहें। सरकारी अस्पतालों में निशुल्क जांच की व्यवस्था है। साथ ही एआरटी सेंटर में संक्रमित मरीजों को निःशुल्क दवा और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। एचआईवी को लेकर किसी तरह की भ्रांति या सामाजिक भेदभाव न रखें तथा जोखिम की स्थिति में बिना झिझक जांच कराएं क्योंकि समय पर पहचान और उपचार ही संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरमसिया क्षेत्र में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है?
बरमसिया क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से हर साल पांच-छह नए HIV संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित है।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


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अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


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