पेंशन राशि में अनियमितता का मुद्दा सदन में उठाया
समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने नई पेंशन योजना में शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन धनराशि में गंभीर अनियमितताओं का मामला उठाया। उन्होंने सरकार के जवाब को असंवेदनशील बताया और कहा कि 25 जनपदों में अनियमित निवेश के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की।
वाराणसी, मुख्य संवाददाता। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने परिषद में नई पेंशन योजना के अंतर्गत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पेंशन धनराशि में हुई गंभीर अनियमितताओं का मामला उठाया। सोमवार को उन्होंने सदन में सरकार के जवाब को बेहद असंवेदनशील और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 25 जनपदों में एनपीएस की धनराशि के अनियमित निवेश से जुड़े गंभीर मामले सामने आए हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सदन में वाराणसी और प्रयागराज में दर्ज एफआईआर की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं। सभापति ने उनके प्रश्न को विधान परिषद की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया है।
यह इस बात का प्रमाण है कि प्रकरण अत्यंत गंभीर है। इसकी गहन जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अनियमितता में शामिल दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी की मेहनत की कमाई और भविष्य की पेंशन सुरक्षित रहे। उन्होंने सदन में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग मजबूती से उठाई।
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