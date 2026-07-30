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गंगा का जलस्तर बढ़ने से बस्तौरा नारंग में कटान से ग्रामीण चिंतित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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गंगा का जलस्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र में बस्तौरा, नारंग, भीकुंड और दूधली गांवों में चिंता बढ़ गई है। बिजनौर बैराज से एक लाख 45 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने से कई गांवों में पानी भर गया है। ग्रामीणों को फसल नुकसान और चारा गलने की आशंका है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है।

गंगा का जलस्तर बढ़ने से बस्तौरा नारंग में कटान से ग्रामीण चिंतित

गंगा के बढ़े जलस्तर ने खादर क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार बैराज से नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, लेकिन नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर खादर क्षेत्र के निचले इलाकों में भर गया। नदी बस्तौरा गांव के सामने कटान कर रही है। बिजनौर बैराज के अवर अभियंता घनश्याम ने बताया कि बुधवार को हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज से एक लाख 11 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज चल रहा है। जबकि बिजनौर बैराज से एक लाख 31 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। लेकिन बुधवार की प्रात बिजनौर बैराज से डिस्चार्ज किए गए एक लाख 45 हजार क्यूसेक पानी ने खादर क्षेत्र के कई गांवों की चिंता बढ़ा दी है।

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सबसे अधिक परेशान बस्तौरा नारंग‚ भीकुंड‚ दूधली खादर‚ मखदुमपुर आदि गांवों को है। इन गांवों के जंगलों में पानी भर गया है। जिससे पशुपालकों के सामने फसल नष्ट होने व चारा गलने की समस्या खडी हो गई है।हालांकि बुधवार की सांय तक जलस्तर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बस्तौरा के सामने नदी कटान कर रही है। जिससे ग्रामीणों में चिंता है कि यदि नदी ने ज्यादा कटान किया और जियो ट्यूट को नुकसान पहुंचाया तो उनका गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। वर्तमान में भी कई गांवों के जंगलों में पानी भरा है और खेत लबालब है। बस्तौरा गांव के सामने हो रहे कटान का मंगलवार को एसडीएम संतोष कुमार सिंह सिंचाई विभाग के एसडीओ ब्रजकिशोर ने निरीक्षण भी किया था और स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम का कहना है कि गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। अभी तक गंगा का जलस्तर सामान्य स्थिति में है।

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