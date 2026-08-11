Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टीजीटी-पीजीटी भर्ती में कंप्यूटर साइंस के पद सृजित करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों ने टीजीटी-पीजीटी 2026 शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस के लिए पद बनाने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन सौंपा और कहा कि विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता बढ़ रही है, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण पद कम हैं।

टीजीटी-पीजीटी भर्ती में कंप्यूटर साइंस के पद सृजित करने की मांग

कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों ने आगामी टीजीटी-पीजीटी 2026 शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस के पद सृजित करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की जरूरत लगातार बढ़ रही है, लेकिन विषय के योग्य अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त शिक्षण पद उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने आगामी भर्ती विज्ञापन में कंप्यूटर साइंस विषय को शामिल कर पर्याप्त संख्या में पद सृजित करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में राकेश यादव, चंदन सिंह, अभिषेक, लक्ष्मीकांत, आशीष, सौरभ सिंह और अजहरुद्दीन आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Computer Science Prayagraj News Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।