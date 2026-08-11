टीजीटी-पीजीटी भर्ती में कंप्यूटर साइंस के पद सृजित करने की मांग
कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों ने टीजीटी-पीजीटी 2026 शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस के लिए पद बनाने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन सौंपा और कहा कि विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता बढ़ रही है, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण पद कम हैं।
कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों ने आगामी टीजीटी-पीजीटी 2026 शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस के पद सृजित करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की जरूरत लगातार बढ़ रही है, लेकिन विषय के योग्य अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त शिक्षण पद उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने आगामी भर्ती विज्ञापन में कंप्यूटर साइंस विषय को शामिल कर पर्याप्त संख्या में पद सृजित करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में राकेश यादव, चंदन सिंह, अभिषेक, लक्ष्मीकांत, आशीष, सौरभ सिंह और अजहरुद्दीन आदि मौजूद रहे।
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