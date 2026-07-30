निर्माणाधीन कार्य स्थलों का किया जा रहा है सुरक्षा ऑडिट
सिमडेगा में, एसपी श्रीकांत खोटरे के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजनाओं का व्यापक सुरक्षा ऑडिट अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कर्मियों, सामग्री और मशीनरी की सुरक्षा का गहन निरीक्षण किया गया। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने पर भी जोर दिया गया।
सिमडेगा, प्रतिनिधि। एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्रों में संचालित निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं कार्य स्थलों पर व्यापक सुरक्षा ऑडिट अभियान चलाया गया। सुरक्षा ऑडिट के दौरान निर्माण स्थलों पर कार्यरत कर्मियों की सुरक्षा, निर्माण सामग्री एवं मशीनरी की सुरक्षा व्यवस्था, रात्रिकालीन सुरक्षा प्रबंधन, सीसीटीवी एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र तथा संवेदनशील बिंदुओं की निगरानी सहित विभिन्न सुरक्षा पहलुओं का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में संबंधित निर्माण एजेंसियों, संवेदकों एवं साइट प्रबंधकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, कार्यस्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को देने तथा कार्यरत मजदूरों एवं कर्मियों की सुरक्षा के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के आवश्यक निर्देश दिए गए।
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