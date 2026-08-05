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आईसीयू में गंभीर टीबी से जूझ रही युवती को मिला नया जीवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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मस्तिष्क और जननांगों तक फैले संक्रमण का विशेषज्ञों ने किया उपचारआईसीयू में गंभीर टीबी से जूझ रही युवती को मिला नया जीवनआईसीयू में गंभीर टीबी से जूझ रह

आईसीयू में गंभीर टीबी से जूझ रही युवती को मिला नया जीवन

पीलीभीत। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय के चिकित्सकों ने गंभीर डिसेमिनेटेड क्षय रोग (टीबी) से जूझ रही 20 वर्षीय युवती का उपचार कर उसे नया जीवन दिया। संक्रमण मस्तिष्क और जननांगों तक फैल चुका था, जिससे मामला बेहद जटिल हो गया था। आईसीयू में लगातार निगरानी और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों की संयुक्त चिकित्सा से युवती पूरी तरह स्वस्थ हुई और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। करीब तीन माह पहले विवाहिता बनी युवती को तेज सिरदर्द, मानसिक भ्रम, असामान्य व्यवहार और अनर्गल बातें करने की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज लाया गया था। पहले कराई गई एमआरआई जांच में मस्तिष्क में कैल्सीफाइड नोड्यूल मिलने पर ब्रेन ट्यूबरकुलोमा की आशंका जताई गई।

भर्ती के बाद लम्बर पंचर (स्पाइनल टैप) जांच से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में टीबी (सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस) की पुष्टि हुई। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती कर आईसीयू प्रभारी डॉ. अरविंद एम. के नेतृत्व में उपचार शुरू किया गया। इलाज के दौरान अनियमित मासिक धर्म और जननांग टीबी की आशंका होने पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. रूपल खरे से परामर्श लिया गया।जांच के बाद शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पाई गई और नियमित एंटी-टीबी दवाओं का पूरा कोर्स ही उपचार का आधार बनाया गया। उप प्राचार्य एवं सामुदायिक चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि मस्तिष्क और जननांगों तक फैलने वाली डिसेमिनेटेड टीबी समय पर उपचार न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने आईसीयू और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की टीम की सराहना करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में गंभीर और जटिल बीमारियों का आधुनिक उपचार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे मरीजों को बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा है।

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