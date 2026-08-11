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पांच वर्षीय बच्चे के गुर्दे के कैंसर की जटिल सर्जरी सफल, किडनी-यूरेटर निकालकर ट्यूमर हटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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कानपुर के पांच वर्षीय बच्चे के पेट में करीब एक साल से गांठ थी। एसजीपीजीआई के पीडियाट्रिक सर्जिकल सुपरस्पेशियलिटीज विभाग के डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर

पांच वर्षीय बच्चे के गुर्दे के कैंसर की जटिल सर्जरी सफल, किडनी-यूरेटर निकालकर ट्यूमर हटाया
पांच वर्षीय बच्चे के गुर्दे के कैंसर की जटिल सर्जरी सफल, किडनी-यूरेटर निकालकर ट्यूमर हटाया

सुशील सिंह, कार्यालय संवाददाता, लखनऊ। कानपुर के पांच वर्षीय बच्चे के पेट में करीब एक साल से गांठ थी। परिजनों ने शुरुआत में इसे सामान्य सूजन समझा, लेकिन जांच में बच्चे के दाहिने गुर्दे में कैंसर की पुष्टि हुई। ट्यूमर इतना बढ़ चुका था कि शरीर की प्रमुख रक्त वाहिका इन्फीरियर वेना कावा (आईवीसी) तक पहुंच गया था। एसजीपीजीआई के पीडियाट्रिक सर्जिकल सुपरस्पेशियलिटीज विभाग के डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर बच्चे को नई जिंदगी दी। बच्चे की जांच में विल्म्स ट्यूमर मिला। यह बच्चों में होने वाला गुर्दे का एक प्रमुख कैंसर है। बीमारी का पता चलने के बाद कानपुर के एक निजी अस्पताल में बच्चे को पांच चरण की कीमोथेरेपी दी गई।

इसके बाद जटिलता को देखते हुए बच्चे को सर्जरी के लिए एसजीपीजीआई रेफर किया गया। डॉ. बसंत कुमार ने बताया कि जांच में पता चला कि ट्यूमर केवल गुर्दे तक सीमित नहीं था। कैंसर का एक हिस्सा रक्त के साथ आगे बढ़ते हुए आईवीसी में पहुंच गया था। यह ट्यूमर थ्रोम्बस लिवर के पीछे स्थित आईवीसी के हिस्से यानी रेट्रोहेपेटिक आईवीसी तक फैल गया था। इतना ही नहीं, यह बाईं किडनी से जुड़ी नस तक भी पहुंच चुका था。

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किडनी के साथ बड़ी नस से भी निकाला ट्यूमर

ऐसी स्थिति में सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि आईवीसी शरीर की प्रमुख नसों में से एक है और इसके आसपास महत्वपूर्ण अंग व रक्त वाहिकाएं होती हैं। डॉक्टरों ने सावधानीपूर्वक दाहिनी किडनी और यूरेटर निकालने के साथ आईवीसी से ट्यूमर थ्रोम्बस निकालने की सर्जरी की। चिकित्सा भाषा में इसे राइट नेफ्रोयूरेटरेक्टॉमी विद आईवीसी थ्रोम्बेक्टॉमी कहा जाता है।

ऑपरेशन के दौरान ट्यूमर को आईवीसी के रेट्रोहेपेटिक हिस्से और बाईं किडनी की नस से भी सफलतापूर्वक अलग कर निकाला गया। जटिल सर्जरी के बाद बच्चे की हालत में सुधार हुआ और सुधार हो रहा है। बच्चे को आगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाएगी, ताकि शरीर में कैंसर की बची हुई कोशिकाओं के खतरे को कम किया जा सके।

डॉ. बसंत कुमार ने कहा कि बच्चों के पेट में किसी भी तरह की गांठ, असामान्य सूजन या पेट का आकार बढ़ने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे में गांठ के बावजूद दर्द या अन्य स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे में बीमारी की पहचान देर से हो सकती है। उन्होंने कहा कि समय रहते बाल शल्य चिकित्सक से परामर्श और जरूरी जांच कराने से ट्यूमर की पहचान शुरुआती चरण में की जा सकती है। इससे बीमारी को आसपास के अंगों और बड़ी रक्त वाहिकाओं तक फैलने से पहले उपचार शुरू करने का मौका मिलता है।

सामान्य प्रश्न

बच्चे को किस बीमारी का पता चला?
बच्चे को दाहिने गुर्दे में विल्म्स ट्यूमर का पता चला।
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