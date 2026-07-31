आयुर्वेद इलाज के साथ है स्वस्थ जीवनशैली की पद्धति
गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य सुरक्षा पर शॉर्ट टर्म कोर्स का समापन हुआ। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने इसे भारतीय शिक्षा नीति-2020 से जोड़ा। आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन जीने की दृष्टि के रूप में देखा गया। इस कोर्स में 16 राज्यों के 62 से अधिक जिलों के शिक्षक शामिल हुए।
गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य सुरक्षा (अन्तर्विषयक) विषय पर शॉर्ट टर्म कोर्स का समापन हुआ। इसका आयोजन मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (एमएमटीटीसी) द्वारा संस्कृत एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय ज्ञान परम्परा को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। ऐसे अन्तर्विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों एवं शोधार्थियों को ज्ञान, शोध एवं नवाचार के नए आयामों से जोड़ते हैं।सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित एवं अनुशासित जीवन जीने की वैज्ञानिक जीवन-दृष्टि है।
एमएमटीटीसी के निदेशक प्रो. अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि इस शॉर्टटर्म कोर्स में असम, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों एवं 62 से अधिक जनपदों के शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। कला संकाय के अधिष्ठाता प्रो. राजवंत राव ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. देवेन्द्र पाल ने अतिथियों का परिचय प्रस्तुत किया। डॉ. धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया, डॉ. स्मिता द्विवेदी तथा डॉ. ज्ञान भारती ने सह-समन्वयक के रूप में आयोजन में सहयोग प्रदान किया।
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