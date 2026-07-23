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गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेसवे के लिए इसी माह जमीन की खरीद पूरी होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। अवकाश के दिनों में भी बैनामे का काम जारी 225 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा

गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेसवे के लिए इसी माह जमीन की खरीद पूरी होगी

ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन की खरीद का काम इसी महीने तक पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए अवकाश के दिनों में भी बैनामे का काम हो रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अब तक 79 प्रतिशत जमीन खरीदने का दावा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाएगा। यह ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पर 44.3 किलोमीटर यानी बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र से शुरू होगा और यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर यानी सेक्टर-21 फिल्म सिटी के पास जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में है।

इसमें से नौ किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। लिंक एक्सप्रेसवे का कैरिज-वे (जहां वाहन चलते हैं) 70 मीटर चौड़ा होगा, जबकि दोनों ही तरफ 25-25 मीटर चौड़ी सर्विस रोड होगी। सर्विस रोड के निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके लिए 16 गांवों की 225 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा रही है। यमुना प्राधिकरण का दावा है कि अबतक 180 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी और सिर्फ 45 हेक्टेयर जमीन शेष बची है। भूमि खरीद पूरी करने के लिए अवकाश के दिनों में भी बैनामे और रजिस्ट्री कराई जा रही है। 31 जुलाई तक यीडा क्षेत्र की पूरी जमीन खरीदकर यूपीडा को सौंप दी जाएगी।

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