पुनौराधाम में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी
31 दिसंबर 2028 तक माता जानकी मंदिर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनौराधाम का धार्मिक महत्व है और इससे स्थानीय रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य इसे वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है।
31 दिसंबर 2028 तक माता जानकी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम ने कहा कि पुनौराधाम केवल बिहार ही नहीं, बल्कि देश और विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मां जानकी की जन्मभूमि होने के कारण इसका सनातन में भी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर निर्माण और पुनौराधाम के समग्र विकास से धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार की मंशा पुनौराधाम को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाना है।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह, समाजकल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता, सांसद देवेश चंद्र, विधायक पंकज मिश्रा, सुनील कुमार, अमित, गायत्री देवी, अनिल राम आदि के साथ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, डीएम रिचि पाण्डेय, एसपी अमित रंजन आदि उपस्थित रहे।
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