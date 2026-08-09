Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुनौराधाम में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

31 दिसंबर 2028 तक माता जानकी मंदिर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनौराधाम का धार्मिक महत्व है और इससे स्थानीय रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य इसे वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है।

पुनौराधाम में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी

31 दिसंबर 2028 तक माता जानकी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम ने कहा कि पुनौराधाम केवल बिहार ही नहीं, बल्कि देश और विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मां जानकी की जन्मभूमि होने के कारण इसका सनातन में भी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर निर्माण और पुनौराधाम के समग्र विकास से धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार की मंशा पुनौराधाम को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाना है।

ये भी पढ़ें:मुख्यमंत्री ने दी 217.90 करोड़ रुपये की सौगात

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह, समाजकल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता, सांसद देवेश चंद्र, विधायक पंकज मिश्रा, सुनील कुमार, अमित, गायत्री देवी, अनिल राम आदि के साथ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, डीएम रिचि पाण्डेय, एसपी अमित रंजन आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Sitamarhi News: मुख्यमंत्री ने दी 217.90 करोड़ रुपये की सौगात
ये भी पढ़ें:पुनौरा धाम में प्राण प्रतिष्ठा: सीताराम मंडपम में मां जानकी की स्थापना, सम्राट बोले- 2028 तक मंदिर बन जाएगा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Sitamarhi Latest News Sitamarhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।