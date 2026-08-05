रांची में पीएमएवाई के लंबित मकान सितंबर तक पूरे करने का निर्देश
रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लंबित मकानों को सितंबर तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। नगरीय प्रशासन निदेशिका नैंसी सहाय ने नगर आयुक्तों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि जो 14,000 आवास अभी अधूरे हैं, उन्हें एक महीने के भीतर पूरा किया जाए। सभी निकायों को साप्ताहिक लक्ष्य तय करने को कहा गया है।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लंबित मकानों को हर हाल में सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास योजनाओं की समीक्षा की। निदेशक ने स्पष्ट किया कि जो 14,000 आवास फाउंडेशन और लिंटेल स्तर पर हैं, उन्हें अगले एक महीने में छत के स्तर तक लाया जाए। सभी निकायों को इसके लिए साप्ताहिक लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि जिन निकायों में लाभुकों की किस्तों का भुगतान शुरू नहीं हुआ है, उन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
निकायों को आवंटित राशि का 80 प्रतिशत एसएनए स्पर्श के माध्यम से खर्च कर अतिरिक्त राशि की मांग करने को कहा गया है।
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