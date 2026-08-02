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सावन माह और कांवर यात्रा को लेकर होटल, ढाबा को खंगाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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नियामताबाद में सावन माह के दौरान मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को दिशा-निर्देश दिए। कांवड़ यात्रियों की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है। होटल-रेस्टोरेंट्स को मांसाहार तैयार और बेचना प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बरतने को कहा गया।

सावन माह और कांवर यात्रा को लेकर होटल, ढाबा को खंगाला

नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाददाता । सावन माह में मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के मद्देनजर शनिवार को अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह और अपराध निरीक्षक रमेश यादव ने टीम के साथ नेशनल हाईवे के किनारे स्थित होटल, ढाबा और रेस्टोरेंटों का जायजा लिया। साथ ही संचालकों को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और शिवभक्त इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने होटल और ढाबा संचालकों को निर्देशित किया कि सावन माह के दौरान अपने प्रतिष्ठानों पर मांसाहारी भोजन न बनाएं और न ही उसकी बिक्री करें।

प्रतिष्ठान परिसर में साफ-सफाई बनाए रखें। ग्राहकों के साथ शालीन व्यवहार करें। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने की अपील किया। कहा कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि दिखाई दे या कोई लावारिस वस्तु मिले तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस टीम लगातार हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही है। ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने सभी लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील किया।

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