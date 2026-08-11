सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सपा नेत्री पर रिपोर्ट
हरदोई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और महिलाओं की वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष सीमा राजभर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीमा ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचाया है।
हरदोई, संवाददाता। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और बयानों के जरिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों और उनके परिवारों की छवि खराब करने के आरोप में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर के खिलाफ कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली शहर के मोहल्ला गौरी नगर बड़ा सौदागर निवासी सुनील अर्कवंशी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि सीमा राजभर अपने फेसबुक पेज और अन्य इंटरनेट माध्यमों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ महिला नेताओं और उनके परिवारों के खिलाफ आपत्तिजनक, अश्लील, झूठे और चरित्रहनन करने वाले आरोप लगाती रही हैं।
आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास किया गया। तहरीर में 20 जुलाई को फेसबुक पर की गई कथित पोस्ट का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 12 मई की फेसबुक पोस्ट, 15 जुलाई को अम्बेडकरनगर में हुई कथित प्रेसवार्ता और छह जून को ‘पॉडकास्ट विद जीनत’ पर प्रसारित वीडियो का भी हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन माध्यमों से पार्टी के नेताओं के निजी जीवन को लेकर आपत्तिजनक और मानहानिकारक बयान दिए गए। शिकायतकर्ता ने कथित पोस्ट और बयानों के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर सामग्री प्रसारित कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि सुनील अर्कवंशी की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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