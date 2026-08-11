दिव्यांग बच्चों की खेल और कला प्रतिभा को मिलेगा मंच
बरेली में दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालय ने 75 जिलों को एक-एक लाख रुपये की धनराशि जारी की है। प्रतियोगिताओं में कुर्सी दौड़, रस्साकसी और नृत्य जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा।
बरेली। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए ब्लॉक और तहसील स्तर पर खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के निर्देश पर राज्य परियोजना कार्यालय ने समग्र शिक्षा के तहत सभी 75 जिलों को एक-एक लाख रुपये, कुल 75 लाख रुपये की धनराशि एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से जारी की है। प्रतियोगिताओं में कुर्सी दौड़, ट्राईसाइकिल रेस, रस्साकसी, फुटबॉल, छूकर पहचानो समेत विभिन्न खेल होंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों में निबंध, पर्यावरण, जल व वन्यजीव संरक्षण और वृक्ष बचाओ विषय पर कला प्रतियोगिता, लोकगीत, भजन, देशगीत, नृत्य और वादन जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।
प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रति जिले मिले एक लाख रुपये में टेंट, मेज-कुर्सी और साउंड सिस्टम पर 22 हजार, जलपान व भोजन पर 25 हजार, पुरस्कार पर 24 हजार, स्टेशनरी पर छह हजार, बच्चों के आवागमन पर 18 हजार और फोटोग्राफी व डॉक्यूमेंटेशन पर पांच हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें