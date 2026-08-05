सासन पावर पर 60.80 लाख का लगा प्रतिकर
बगैर भूमि अधिग्रहण खनन करने का मामला अनपरा,संवाददाता। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव बैनल की
अनपरा,संवाददाता। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव बैनल की न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार ग्राम सहुआर निवासीभू-स्वामियों की निजी भूमि का बगैर विधिवत अधिग्रहण, खनन कार्य के मामले मे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव बैनल ने सासन पावर लिमिटेड को 60 लाख 80 हजार रुपये का प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) भुगतान वसूलने का निर्देश दिया हैं। यह आदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के निर्देशों के अनुक्रम में प्रकरण क्रमांक 38/बी-121/2025-26 में पारित किया गया है। प्रकरण के अनुसार ग्राम सहुआर, तहसील देवसर निवासी दिनेन्द्र कुमार द्विवेदी एवं त्रयम्बकेश कुमार ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि ग्राम मुहेर, तहसील सिंगरौली नगर स्थित उनकी स्वामित्वाधीन भूमि (खसरा क्रमांक 216/3/5 एवं 216/3/6, कुल रकबा 0.040 हेक्टेयर) पर बिना अधिग्रहण सासन पावर लिमिटेड द्वारा कब्जा कर खनन कार्य किया गया, जिससे भूमि क्षतिग्रस्त हुई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें