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पहल: प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मौत पर दिया जाएगा मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुओं की मौत पर पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा। पशुपालन विभाग की योजना के तहत बाढ़, सूखा, आकाशीय बिजली आदि से पशुधन की क्षति पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न पशुओं के लिए मुआवजे की अलग-अलग राशियाँ निर्धारित की गई हैं।

पहल: प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मौत पर दिया जाएगा मुआवजा

प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुओं की मौत होने पर अब पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा। पशुपालन विभाग की सहायता अनुदान योजना के तहत बाढ़, सुखाड़, आकाशीय बिजली और अगलगी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पशुधन की क्षति होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत दुधारू एवं भारवाही पशुओं के अलावा पोल्ट्री फार्म तथा क्षतिग्रस्त पशु शेड के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

मुआवजे की राशि

अलग-अलग पशुओं के लिए निर्धारित अलग-अलग मुआवजा जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.राधेश्याम चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदत्त मुआवजा राशि के लिए कुछ वर्गीकरण निर्धारित है। प्राकृतिक आपदा में गाय, भैंस, ऊंट, याक व मिथुन की मृत्यु पर 37,500 रुपये, बैल व घोड़े पर 32 हजार रुपये, बछड़ा, गदहा, खच्चर व टट्टू पर 20 हजार रुपये तथा बकरी, भेड़ व सूअर पर 04 हजार रुपये प्रति पशु की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पोल्ट्री फॉर्म में प्रति 100 मुर्गियों के नुकसान पर 10 हजार रुपये तथा क्षतिग्रस्त पशु शेड के लिए 03 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं में पशुधन की क्षति से कई पशुपालकों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में सहायता अनुदान योजना के माध्यम से उन्हें दोबारा पशुपालन शुरू करने में मदद मिल सकेगा। क्षतिग्रस्त पशु शेड के लिए भी वास्तविक नुकसान का आकलन कर राशि स्वीकृत की जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया

वास्तविक क्षति पर ही है सहायता का प्रावधान योजना के तहत सहायता राशि वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर दी जाएगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि अन्य सरकारी योजना से सहायता प्राप्त होने या बीमारी से पशु की मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पात्रता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही मुआवजा दिया जाएगा।

स्थानीय अंचल कार्यालय में आवेदन

अंचल कार्यालय में करना होगा आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित पशुपालक को स्थानीय अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा। जनप्रतिनिधियों के सत्यापन के बाद अंचलाधिकारी पशुपालन विभाग को सूचना भेजेंगे। इसके बाद पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जाएगी। जिसके आधार पर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। --------------- वर्जन: प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मृत्यु होने पर सहायता अनुदान योजना के तहत निर्धारित दर से मुआवजा दिया जाता है। पात्र पशुपालकों से आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच कर जिला आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद, सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। -डॉ.राधेश्याम चौधरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा। ----------------------

पशुपालकों को नुकसान के बाद फिर से मजबूती देने की है योजना नवादा। सरकार की पहल पर जारी यह योजना पूरी तरह से पशुपालकों के हितार्थ है। डॉ.राधेश्याम चौधरी ने बताया कि पशुपालकों के सामने नुकसान के बाद कई फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह दोबारा संभल नहीं पाते और आर्थिक मार के कारण पूरी तरह से टूट जाते हैं। ऐसी दुरावस्था से बाहर ले कर एक बार फिर से आर्थिक रूप से उन्हें समुन्नत बना कर मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना पर अमल जारी है। (नवादा से राजेश मंझवेकर)

सामान्य प्रश्न

पशुपालक इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं?
पशुपालक को स्थानीय अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा।
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