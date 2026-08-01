हाथी के हमले में मृत ग्रामीण के परिजनों को तीन लाख रुपये का मुआवजा
बारियातू में हाथी के हमले में मृत मघवा उरांव के परिजनों को वन विभाग ने तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया। वन क्षेत्र पदाधिकारी नंद कुमार मेहता ने मृतक के पुत्र को चेक सौंपा और ग्रामीणों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की।
बारियातू,प्रतिनिधि। वन विभाग ने हाथी के हमले में मृत डाढ़ा पंचायत के कटईटोला निवासी मघवा उरांव के परिजनों को शनिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया। बालूमाथ वन क्षेत्र पदाधिकारी नंद कुमार मेहता ने मृतक के पुत्र महेंद्र उरांव को तीन लाख रुपये का चेक सौंपते हुए विभाग की ओर से संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि क्षेत्र में हाथियों का विचरण लगातार हो रहा है, इसलिए उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रखें और किसी भी स्थिति में उन्हें छेड़ने या उनके निकट जाने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि हाथियों की गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय वनकर्मियों को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
मौके पर आनंद चौधरी, सिकंदर राम, अमित तिवारी सहित अन्य वनकर्मी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
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