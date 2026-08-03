हाथी प्रभावित 46 परिवारों में बांटा गया 5.94 लाख का मुआवजा

सिमडेगा, प्रतिनिधि। वन प्रमंडल कार्यालय परिसर में सोमवार को वन विभाग के द्वारा हाथी प्रभावितों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। कार्यक्रम में रेंजर शंभू शरण चौधरी ने प्रभावित परिवारों को सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान बांसजोर, उरते, गिनीकेरा, राजाबासा और ठेठईटांगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के 46 हाथी प्रभावित परिवारों के बीच कुल 5,94,060 रु का मुआवजा वितरित किया गया। बताया गया कि यह राशि हाथियों द्वारा घर, फसल एवं अन्य संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान के एवज में दी गई। मौके पर रेंजर ने ग्रामीणों को जंगली हाथियों से बचाव के उपायों की भी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से हाथियों के करीब नहीं जाने, समूह में रहने तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल वन विभाग को देने की अपील की।