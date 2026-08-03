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अंकेक्षण में सुधारों पर की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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पहाड़पुर में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक अंकेक्षण दल ने निष्कर्षों पर चर्चा की और विभागीय पदाधिकारियों ने शिकायतों का जवाब दिया। यह पहल शिक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ।

अंकेक्षण में सुधारों पर की चर्चा

पहाड़पुर,निज संवाददाता। समग्र शिक्षा योजना के सामाजिक अंकेक्षण उपरांत वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार एवं डीआरपी संजय कुमार द्वारा प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन यूएचएस नौवाडीह में किया गया। जनसुनवाई में सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों एवं प्रतिवेदन पर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों, विद्यालय प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों की उपस्थिति में विस्तृत चर्चा की गई। प्राप्त शिकायतों, सुझावों एवं अनियमितताओं पर विभाग द्वारा तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत किए गए। तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया।समग्र शिक्षा योजना में पारदर्शिता,जवाबदेही एवं सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह जनसुनवाई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने में सहायता मिलेगी।मौके

पर वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार,स.अं.सो.डीआरपी संजय कुमार,सदस्य मुखदेव मिश्र,समाजिक कार्यकर्ता कौशल किशोर सिंह,कमला देवी(जीविका),एचएम अमृतेन्द्र कुमार,हीरालाल राउत,जवाहर लाल राम,शाहीद हुसैन,विजय उपाध्याय,मनोज कुमार,राखी कुमारी,रेणु कुमारी,आदित्य सिंह, अभिषेक कुमार,सुनील मिश्र,रत्नेश सिंह,जितेन्द्र नारायण सिंह,ओमप्रकाश यादव,मणिभूषण सिंह,रमेश कुमार,रंजू कुमारी,किरण कुमारी, मुकेश कुमार,रमेश पाल,संजय कुमार आदि सहित जनप्रतिनिधि एवं अंकेक्षण समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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