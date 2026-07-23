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महनार में सूखा नशे के खिलाफ समाज एकजुट, चौहरमल मंदिर परिसर से छेड़ी मुहिम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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मंदिर के आसपास नशा बेचने वालों को चेतावनी,पकड़े जाने पर पुलिस को सौंपने का निर्णय युवाओं को बचाने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर

महनार में सूखा नशे के खिलाफ समाज एकजुट, चौहरमल मंदिर परिसर से छेड़ी मुहिम

महनार नगर परिषद क्षेत्र के टांडा चौड़ी स्थित चौहरमल मंदिर परिसर में गुरुवार को सूखा नशे की खरीद-बिक्री एवं सेवन के खिलाफ सामाजिक स्तर पर बैठक हुई।

बैठक का उद्देश्य

बैठक में समाज के गणमान्य लोगों, स्थानीय नागरिकों एवं युवाओं ने भाग लिया और क्षेत्र में बढ़ते सूखा नशे के कारोबार पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया।

बढ़ता सूखा नशा

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि महनार क्षेत्र में सूखा नशे का चलन लगातार बढ़ रहा है,जिससे युवा पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। इस पर प्रभावी रोक लगाने की जिम्मेदारी समाज और प्रशासन दोनों की है।

सख्त कार्रवाई की आवश्यकता

लोगों ने सूखा नशा बेचने और इसके कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सामाजिक स्तर पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया। बैठक में कहा गया कि चौहरमल मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है,लेकिन पिछले कुछ दिनों से मंदिर परिसर और उसके आसपास सूखा नशे की खरीद-बिक्री तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही हैं।

असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ निर्णय

इसे धार्मिक स्थल की गरिमा के विपरीत बताते हुए ऐसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की बात कही गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मंदिर परिसर या उसके आसपास कोई व्यक्ति सूखा नशे की खरीद-बिक्री अथवा अन्य असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे पकड़कर तत्काल पुलिस-प्रशासन के हवाले किया जाएगा। साथ ही सूखा नशा (कोटा) की बिक्री करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। -कृत्यानंद सिंह

सामान्य प्रश्न

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?
बैठक में समाज के गणमान्य लोगों, स्थानीय नागरिकों एवं युवाओं ने भाग लिया।

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