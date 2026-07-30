एसीएमओ ने आधा दर्जन क्षयरोगियों को लिया गोद
लार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. अजीत कुमार सिंह ने कई गांवों में उपचाराधीन क्षयरोगियों को पुष्टाहार किट वितरित की। उन्होंने मरीजों को नियमित दवा लेने और पौष्टिक आहार का पालन करने की सलाह दी। रोगियों को नि:शुल्क जांच और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
लार, हिन्दुस्तान संवाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार के नोडल अधिकारी एवं एसीएमओ डॉ अजीत कुमार सिंह ने बुधवार को ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न गांवों में उपचाराधीन आधा दर्जन क्षयरोगियों को गोद लेकर उन्हें पुष्टाहार किट वितरित की। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से नियमित दवा लेने तथा पौष्टिक भोजन करने की अपील की।डॉ. अजीत कुमार सिंह ने कहा कि क्षयरोग पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। इसके लिए मरीजों को बिना किसी व्यवधान के चिकित्सकों की सलाह के अनुसार नियमित दवा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे मरीज शीघ्र स्वस्थ हो सकते हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या अन्य टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं। समय पर पहचान और उपचार से टीबी को पूरी तरह हराया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों को नि:शुल्क जांच, दवा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
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