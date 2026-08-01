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मधेशवादी दलों ने घटना की निष्पक्ष जांच व घुसपैठियों की पहचान कर बाहर करने की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सुनसरी जिले के देवानगंज में दो समुदायों के बीच झड़प में एक कांवरिया की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। मधेशवादी दलों ने शांति और भाईचारे की अपील करते हुए मुआवजे और इलाज की मांग की है। साथ ही, सुरक्षाकर्मियों की भूमिका की जांच की भी मांग की गई है।

मधेशवादी दलों ने घटना की निष्पक्ष जांच व घुसपैठियों की पहचान कर बाहर करने की मांग की

जनकपुरधाम। सुनसरी जिले के देवानगंज में दो समुदायों के बीच हुई झड़प में एक कांवरिया की मौत और कई श्रद्धालुओं के घायल होने की घटना पर मधेशवादी दलों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चिंता जताई है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी और राष्ट्रीय निर्माण दल ने लोगों से शांति, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। जारी विज्ञप्ति में घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने, मृतक को शहीद का दर्जा देने, उसके परिजनों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार उपलब्ध कराने तथा घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

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साथ ही सुरक्षाकर्मियों पर दमनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए इसकी भी जांच की मांग उठाई गई है। विज्ञप्ति में नेपाल में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से निष्कासित करने की मांग भी शामिल है। प्रेस विज्ञप्ति पर जसपा नेपाल के संयोजक महंत ठाकुर, राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के अध्यक्ष राजेंद्र महतो, जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉ. सी.के. राउत, राष्ट्रीय निर्माण दल के अध्यक्ष समीम अंसारी तथा संविधान सभा सदस्य राम कुमार शर्मा के हस्ताक्षर हैं।

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