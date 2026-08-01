मधेशवादी दलों ने घटना की निष्पक्ष जांच व घुसपैठियों की पहचान कर बाहर करने की मांग की
सुनसरी जिले के देवानगंज में दो समुदायों के बीच झड़प में एक कांवरिया की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। मधेशवादी दलों ने शांति और भाईचारे की अपील करते हुए मुआवजे और इलाज की मांग की है। साथ ही, सुरक्षाकर्मियों की भूमिका की जांच की भी मांग की गई है।
जनकपुरधाम। सुनसरी जिले के देवानगंज में दो समुदायों के बीच हुई झड़प में एक कांवरिया की मौत और कई श्रद्धालुओं के घायल होने की घटना पर मधेशवादी दलों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चिंता जताई है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी और राष्ट्रीय निर्माण दल ने लोगों से शांति, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। जारी विज्ञप्ति में घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने, मृतक को शहीद का दर्जा देने, उसके परिजनों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार उपलब्ध कराने तथा घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने की मांग की गई है।
साथ ही सुरक्षाकर्मियों पर दमनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए इसकी भी जांच की मांग उठाई गई है। विज्ञप्ति में नेपाल में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से निष्कासित करने की मांग भी शामिल है। प्रेस विज्ञप्ति पर जसपा नेपाल के संयोजक महंत ठाकुर, राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के अध्यक्ष राजेंद्र महतो, जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉ. सी.के. राउत, राष्ट्रीय निर्माण दल के अध्यक्ष समीम अंसारी तथा संविधान सभा सदस्य राम कुमार शर्मा के हस्ताक्षर हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें