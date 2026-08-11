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जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली पदयात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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कुढ़नी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को पदयात्रा निकाली। यह यात्रा दरियापुर कफेन से शुरू होकर विभिन्न गावों से होते हुए तुर्की हाट में सभा में परिवर्तित हुई। पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया और आगामी दिल्ली रैली के सफल होने की अपील की।

जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली पदयात्रा

कुढ़नी। प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कुढ़नी इकाई ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा दरियापुर कफेन से शुरू होकर चकिया, पुपरी, गोरिहारी, जवाडीह चैनपुर, चढ़ुआ होते तुर्की हाट पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। केंद्रीय कमेटी के सदस्य अजय कुमार सिंह व अंचल सचिव अजीत कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया। एक सितंबर को दिल्ली में आयोजित रैली को सफल बनाने की अपील की गई। नवीन कुमार झा, अनूप बैठा, शंभू ठाकुर, गुनौर दास, सफारी दास, शीला देवी, सुगिया देवी, उर्मिला देवी, धर्मेंद्र दास आदि थे।

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