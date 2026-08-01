घेराव को सफल बनाने को लेकर माकपा ने बनाई रणनीति

पेज-04 के लिए टोली स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की तैयारी को लेकर हुई बैठक आगामी दस अगस्त को डीएम के घेराव को सफल बनाने के बिंदुओं पर हुआ विचार विमर्श फोटो संख्या :-08, कैप्सन :- शनिवार को...

पेज-04 के लिए शहर के मल्लाह टोली स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की तैयारी को लेकर हुई बैठक आगामी दस अगस्त को डीएम के घेराव को सफल बनाने के बिंदुओं पर हुआ विचार विमर्श फोटो संख्या :-08, कैप्सन :- शनिवार को माकपा कार्यालय में बैठक करते कार्यकर्ता बक्सर, हमारे प्रतिनिधि।

बैठक का आयोजन शहर के मल्लाह टोली स्थित भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यालय में शनिवार को नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई‌। जिसमें आगामी 10 अगस्त को डीएम के घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही घेराव को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता धीरेंद्र चौधरी ने की। राज्य से पर्यवेक्षक के रूप में अहमद अली उपस्थित थे。

महत्वपूर्ण मुद्दे बैठक में उपस्थित जिला कमेटी के सदस्यों ने आगामी 10 अगस्त को आम जनता व किसान -मजदूरों के सवालों को लेकर पूरे बिहार में घेराव का कार्यक्रम है। तमाम ट्रेड यूनियन के साथियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने पर अपनी सहमति जताई। नेताओं ने कहा कि देश- प्रदेश की बिगड़ी व्यवस्था, किसानों को खाद नहीं मिलने की समस्या, पेपर लीक, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवाल गंभीर होता जा रहा है ।

आंदोलन की योजनाएँ इन मुद्दों को लेकर सीपीएम लगातार संघर्ष करती रही है। नेताओं ने कहा कि उपरोक्त मुद्दों को लेकर आंदोलन को और तीखा बनाने की जरूरत है। नेताओं ने कहा कि इसी क्रम में तियारा, अर्जुनपुर ,अहिरौली और दालसागर में बैठकर आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास जारी रखना होगा। बैठक में जिला सचिव परमहंस सिंह मंडल सदस्य अरुण कुमार ओझा ,रामाश्रय सिंह, मनोज कुमार केसरी, श्रवण कुमार राम और जय कृष्णा सिंह आदि ने भी अपने विचार रखें। (बक्सर से अजय कुमार सिंह)