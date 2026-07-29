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खेल : शॉटपुट में तूर और गिल फाइनल में पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रमंडल खेल शॉटपुट में तूर और गिल फाइनल में पहुंचे ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय

खेल : शॉटपुट में तूर और गिल फाइनल में पहुंचे

राष्ट्रमंडल खेल शॉटपुट में तूर और गिल फाइनल में पहुंचे

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ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने राष्ट्रमंडल खेलों के आखिरी दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। 20 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले या सर्वश्रेष्ठ 12 एथलीटों को गुरुवार को होने वाले फाइनल में जगह मिलेगी।

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तेजिंदरपाल सिंह तूर का प्रदर्शन

राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तूर ने दो प्रयासों में ही ग्रुप ए से 20 मीटर का स्वत: क्वालीफिकेशन मार्क हासिल कर लिया। उनका पहला प्रयास 19.93 मीटर और दूसरा 20.14 मीटर था। फिर उन्होंने तीसरा प्रयास नहीं किया।

समरदीप सिंह गिल का प्रयास

ग्रुप बी से गिल का सर्वश्रेष्ठ प्रयास पहला ही था जिसमें उन्होंने 19.95 मीटर का थ्रो फेंका। दूसरा थ्रो 19.75 मीटर जबकि तीसरा फाउल रहा। वह 15 खिलाड़ियों में कुल पांचवें स्थान पर रहे। ग्रुप ए में सात और बी में आठ प्रतियोगी थे। न्यूजीलैंड के टॉम वाल्श ने 21.03 की थ्रो से पहला स्थान हासिल किया।

तूर का रिकॉर्ड और पिछला प्रदर्शन

तूर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21.03 मीटर है जबकि उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर का है जो उन्होंने 2023 में बनाया था। पिछले दो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता तूर दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे हैं। वह 2018 में गोल्ड कोस्ट में आठवें स्थान पर रहे थे जबकि पिछली बार चोट के कारण भाग नहीं लिया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तेजिंदरपाल सिंह तूर ने कितनी मीटर की दूरी पार की?
तेजिंदरपाल सिंह तूर ने 20.14 मीटर की दूरी पार की।
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