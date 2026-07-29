खेल : भारोत्तोलन : स्नैच में तीनों प्रयास नाकाम होने से संजना बाहर
राष्ट्रमंडल खेल भारोत्तोलन : स्नैच में तीनों प्रयास नाकाम होने से संजना बाहर ग्लास्गो,
राष्ट्रमंडल खेल भारोत्तोलन : स्नैच में तीनों प्रयास नाकाम होने से संजना बाहर
ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय भारोत्तोलक संजना राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 77 किलोवर्ग से बुधवार को बाहर हो गई, जब स्नैच में उनके तीनों प्रयास विफल रहे। 19 वर्ष की संजना 94 kilo का लक्ष्य तीनों प्रयास में हासिल नहीं कर सकीं जिससे क्लीन एंड जर्क के पहले ही उनकी चुनौती समाप्त हो गई।
स्नैच की विफलता
स्नैच में एक भी लिफ्ट वैध नहीं होने के कारण वह क्लीन एंड जर्क में भाग नहीं ले सकती थीं। संजना ने प्रतिस्पर्धा में स्नैच में 94 और क्लीन एंड जर्क में 122 kilo का लक्ष्य रखा था जो 10 प्रतिभागियों में दूसरा सर्वोच्च भार था। इससे पहले महिलाओं के 63 kilo वर्ग में निरुपमा देवी के नाम के आगे भी ‘डिड नॉट फिनिश’ (मुकाबला पूरा नहीं कर सकी) लिखा गया था। वह क्लीन एंड जर्क में तीनों प्रयास में नाकाम रहीं जबकि स्नैच में उन्होंने 93 किलो वजन उठाया था।
तैराकी में नाकामी
तैराकी : 200 मीटर फ्रीस्टाइल से बाहर हुए साजन प्रकाश
ग्लास्गो। भारत के अनुभवी तैराक साजन प्रकाश राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा के फाइनल में नहीं पहुंच सके। वह अपनी हीट में पांचवें तथा कुल 20वें स्थान पर रहे।
आठ सर्वश्रेष्ठ तैराक ही फाइनल में पहुंचते हैं। साजन एक 1:51.99 मिनट का समय निकालकर काफी पीछे थे। उनका सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन और राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1:46.61 सेकंड का है। 32 वर्षीय साजन भारत के ही अनीश गौड़ा से भी पीछे रहे जो पदार्पण करते हुए 1:51.64 सेकंड का समय निकालकर 18वें स्थान पर रहे। गौड़ा का सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन 1:51.88 सेकंड है। इससे पहले साजन 50 मीटर और 200 मीटर बटरफ्लाई में भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके थे।
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