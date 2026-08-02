राष्ट्रमंडल खेल : रोनाल्डो टाइम ट्रायल में 20वें स्थान पर रहे

भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल में 20वें स्थान पर रहे। जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग ने कांस्य पदक की उम्मीद अर्जित की। उन्होंने कैमरून की जॉर्जिका को हराकर रिपेशॉज में जीत हासिल की, लेकिन स्वर्ण का सपना समाप्त हो गया।

ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम रविवार को राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में 20वें स्थान पर रहे।

साइक्लिंग प्रदर्शन हर्षवीर सिंह सेखों और दिनेश कुमार 40 किमी प्वाइंट्स रेस के क्वालिफाइंग दौर में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाहर हो गए। इसके साथ ही देश का इस खेल में अभियान समाप्त हो गया। रोनाल्डो ने 1000 मीटर टाइम ट्रायल में एक मिनट 4.191 सेकंड का समय निकाला। केवल तीन साइकिलिस्ट ही एक मिनट से कम समय में दौड़ पूरी कर सके। ऑस्ट्रेलिया के लेह हॉफमैन ने 58.530 सेकंड के समय से स्वर्ण और इंग्लैंड के जोसेफ ट्रूमैन ने 59.525 सेकंड के समय से रजत पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के टेट रायन ने 59.684 सेकंड के समय से कांस्य पदक हासिल किया।

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जूडो : इशरूप कांस्य पदक मुकाबले में

ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग (78 किलो) ने रेपेशॉज मुकाबले में कैमरून की जॉर्जिका वेस्ली जेंगुए मौने को हराकर कांस्य पदक जीतने की उम्मीद बरकरार रखी है।

जूडो में इशरूप का मुकाबला पंजाब की 19 वर्षीय इशरूप ने अपने से मजबूत और लंबी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दो युको हासिल करने के बाद 'वाजा-आरी' के आधार पर मुकाबला अपने नाम किया। इससे पहले इशरूप के क्वार्टर फाइनल में हारने से स्वर्ण जीतने का अभियान समाप्त हो गया था। उन्हें इंग्लैंड की एमा रीड ने इप्पोन से हरा दिया। चार मिनट तक चले इस मुकाबले में इशरूप को दो पेनाल्टी (शिडो) मिली जबकि एमा ने दो 'वाजा-आरी' हासिल कर जीत सुनिश्चित की। अवतार सिंह (100 किलो) प्री-क्वार्टर फाइनल में साइप्रस के अरिस्टोस माइकल से इप्पोन से हार गए। यश घंगास (100 प्लस) को राउंड 16 में वेल्स के जोशुआ व्हाइटहाउस से 0-1 से हार मिली।