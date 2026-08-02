Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रमंडल खेल : रोनाल्डो टाइम ट्रायल में 20वें स्थान पर रहे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल में 20वें स्थान पर रहे। जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग ने कांस्य पदक की उम्मीद अर्जित की। उन्होंने कैमरून की जॉर्जिका को हराकर रिपेशॉज में जीत हासिल की, लेकिन स्वर्ण का सपना समाप्त हो गया।

राष्ट्रमंडल खेल : रोनाल्डो टाइम ट्रायल में 20वें स्थान पर रहे

ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम रविवार को राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में 20वें स्थान पर रहे।

ये भी पढ़ें:Commonwealth Games 2026 LIVE: 11वें दिन भी भारतीय एथलीट से मेडल की उम्मीद, जूडो पर नजरें

साइक्लिंग प्रदर्शन

हर्षवीर सिंह सेखों और दिनेश कुमार 40 किमी प्वाइंट्स रेस के क्वालिफाइंग दौर में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाहर हो गए। इसके साथ ही देश का इस खेल में अभियान समाप्त हो गया। रोनाल्डो ने 1000 मीटर टाइम ट्रायल में एक मिनट 4.191 सेकंड का समय निकाला। केवल तीन साइकिलिस्ट ही एक मिनट से कम समय में दौड़ पूरी कर सके। ऑस्ट्रेलिया के लेह हॉफमैन ने 58.530 सेकंड के समय से स्वर्ण और इंग्लैंड के जोसेफ ट्रूमैन ने 59.525 सेकंड के समय से रजत पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के टेट रायन ने 59.684 सेकंड के समय से कांस्य पदक हासिल किया।

ये भी पढ़ें:CWG के इतिहास में पहली बार, भारतीय मुक्केबाजों ने जीते 7 गोल्ड; इससे पहले कैसा रहा था प्रदर्शन?

----------------------

जूडो : इशरूप कांस्य पदक मुकाबले में

ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग (78 किलो) ने रेपेशॉज मुकाबले में कैमरून की जॉर्जिका वेस्ली जेंगुए मौने को हराकर कांस्य पदक जीतने की उम्मीद बरकरार रखी है।

जूडो में इशरूप का मुकाबला

पंजाब की 19 वर्षीय इशरूप ने अपने से मजबूत और लंबी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दो युको हासिल करने के बाद 'वाजा-आरी' के आधार पर मुकाबला अपने नाम किया। इससे पहले इशरूप के क्वार्टर फाइनल में हारने से स्वर्ण जीतने का अभियान समाप्त हो गया था। उन्हें इंग्लैंड की एमा रीड ने इप्पोन से हरा दिया। चार मिनट तक चले इस मुकाबले में इशरूप को दो पेनाल्टी (शिडो) मिली जबकि एमा ने दो 'वाजा-आरी' हासिल कर जीत सुनिश्चित की। अवतार सिंह (100 किलो) प्री-क्वार्टर फाइनल में साइप्रस के अरिस्टोस माइकल से इप्पोन से हार गए। यश घंगास (100 प्लस) को राउंड 16 में वेल्स के जोशुआ व्हाइटहाउस से 0-1 से हार मिली।

सामान्य प्रश्न

रोनाल्डो सिंह ने कौन सी स्पर्धा में भाग लिया?
रोनाल्डो सिंह ने पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में भाग लिया।
ये भी पढ़ें:गुलवीर सिंह ने CWG में लगाया ‘ऐतिहासिक डबल’ का तड़का, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।