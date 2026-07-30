राष्ट्रमंडल खेल: नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह पुरुषों के जैवलिन फाइनल में पहुंचे - (A)
राष्ट्रमंडल खेल : नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर जेवलिन फाइनल में पहुंचे
राष्ट्रमंडल खेल : नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर जेवलिन फाइनल में पहुंचे
ग्लास्गो। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह ने गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को क्वालिफकेशन राउंड के समापन पर नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह सहित शीर्ष 12 खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए जगह बनाई।
क्वालिफकेशन राउंड का विवरण
वह क्वालीफिकेशन राउंड में 79.61 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पांचवे स्थान पर रहे जबकि रोहित यादव (78.37 मीटर) और यशवीर सिंह (78.36 मीटर) नौवें और 10वें स्थान पर रहे। इससे इस स्पर्धा में हिस्सा लेने वाला पूरा भारतीय दल पदक दौर में पहुंच गया। प्रत्येक राउंड में आखिरी थ्रोअर रहने वाले चोपड़ा ने अपना तीसरा और आखिरी प्रयास नहीं किया क्योंकि वह पदक दौर में पहुंच चुके थे।
अन्य प्रतिभागियों की स्थिति
श्रीलंका के रमेश पथिराज 82.84 मीटर के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स (81.29 मीटर) दूसरे, दक्षिण अफ्रीका के डाउ स्मिथ (80.64 मीटर) तीसरे और इंग्लैंड के बेन ईस्ट- 80.38 मीटर चौथे, स्थान पर रहे। चोपड़ा ने 2018 में भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता था। हालांकि 2022 में चोटिल होने के कारण वह इन खेलों में हिस्सा नहीं ले सके थे।
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