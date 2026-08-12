जनसांख्यिकीय बदलाव पर समिति ने कश्मीरी पंडितों से की बातचीत
केंद्र सरकार की समिति ने जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जगती टाउनशिप का दौरा किया। समिति ने रोहिंग्या बस्ती और गोरखा समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। यह समिति प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। यह दौरा तीन दिनों तक चलेगा।
जम्मू, एजेंसी। केंद्र सरकार की ओर से जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने मंगलवार को जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी बस्ती जगती टाउनशिप का दौरा किया। उनके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया। समिति ने जम्मू के नरवाल इलाके में रोहिंग्या प्रवासियों की बस्ती का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार समिति ने गोरखा समुदाय के प्रतिनिधियों और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) से आए शरणार्थियों समेत विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की। चार सदस्यीय समिति सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंची थी। उसने मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात समेत वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया।
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