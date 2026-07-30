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बैठक में गायब रहने पर मांगा मुख्य अभियंता का स्पष्टीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्योगों से जुड़े मामलों में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी विभागों को उद्योग बंधुओं की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और जल्द कार्रवाई की मांग की।

बैठक में गायब रहने पर मांगा मुख्य अभियंता का स्पष्टीकरण

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने गुरुवार को गांधी सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्योगों से जुड़े मामलों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। औद्योगिक क्षेत्र नैनी में विद्युत पोल शिफ्टिंग कार्य की समीक्षा के दौरान बिजली विभाग का कोई अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं मिला, जिस पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य अभियंता विद्युत से स्पष्टीकरण तलब किया। निवेश मित्र पोर्टल, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने सभी विभागों को उद्योग बंधुओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर निर्धारित समयसीमा के बाद कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहने की हिदायत देते हुए कहा कि यदि किसी विभाग का आवेदन समय सीमा के बाद अनिस्तारित मिला तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने बैंकों को निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रकरण निर्धारित समयसीमा में निस्तारित किए जाएं व स्वीकृत मामलों में ऋण वितरण शत-प्रतिशत पूरा कराया जाए। नैनी औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत पोल शिफ्टिंग के संबंध में उद्यमियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के भीतर का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन मिर्जापुर रोड पर पोल शिफ्टिंग अभी भी अधूरी है। इस पर मंडलायुक्त ने बिजली विभाग को तत्काल कार्रवाई कर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। मोनेरको औद्योगिक आस्थान से जुड़ी समस्याओं को राज्य उद्योग बंधु समिति को भेजने व सड़क चौड़ीकरण के दौरान तोड़ी गई एमएनआईटी औद्योगिक आस्थान की बाउंड्रीवाल के पुनर्निर्माण के लिए पीडीए को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग अजय कुमार चौरसिया, मंडल के सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग, उद्योग बंधु समिति के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी व उद्यमी मौजूद रहे।

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