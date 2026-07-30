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नीलाम वादों के निष्पादन में तेजी लाएं: आयुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने नीलाम पत्र वादों और राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने लंबित वादों के त्वरित निष्पादन और राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। आयुक्त ने प्रभावी समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया और बकायेदारों के मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही।

नीलाम वादों के निष्पादन में तेजी लाएं: आयुक्त

बेतिया, बेतिया प्रतिनिधि । आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में नीलाम पत्र वादों के निष्पादन एवं राजस्व वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में आयुक्त ने लंबित नीलाम पत्र वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन के साथ-साथ राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने कहा कि लंबित नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।

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उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित करने तथा बड़े एवं पुराने बकायेदारों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया।

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