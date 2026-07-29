जिले में 23 हजार लोगों पर बकाया है 450 करोड़ रुपए : कमिश्नर

कमिश्नर बोले, नीलाम पत्र पदाधिकारी सप्ताह में तीन दिन न्यायालय कार्य करते हुए मामलों का करें निष्पादन प्रत्येक पदाधिकारी को माह में न्यूनतम 50 मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया डीएम...

तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह नीलाम पत्र वादों से संबंधित समीक्षा बैठक करने बुधवार को हाजीपुर समाहरणालय पहुंचे। सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल कमिश्नर को जिलाधिकारी वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बुके और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद पुलिस केंद्र से आए अधिकारी और पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

बैठक की चर्चा इसके बाद सभी पदाधिकारी समाहरणालय स्थित पुष्पकरणी सभागार में आयोजित बैठक में शामिल हुए। बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक में कमिश्नर ने पदाधिकारी को कई निर्देश भी दिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी सप्ताह में तीन दिन नियमित रूप से न्यायालय कार्य (कोर्ट कार्य) करते हुए मिशन मोड में मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें। प्रत्येक पदाधिकारी को माह में न्यूनतम 50 मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया। ताकि कार्य निष्पादन की दक्षता में वृद्धि हो सके।

लंबित मामलों का निराकरण जिले में 23,000 लोगों से 450 करोड़ रुपए लंबित हैं। इससे सरकारी खजाने पर सीधा असर पड़ रहा है और बैंक के ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है। इन सभी बिन्दुओं को देखते हुए मामले के निष्पादन पर जोर दिया गया। इस मामले में कमिश्नर ने बताया कि 6 महीने में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जिले में अब तक 3000 केस लंबित हैं। जिले में 350 बॉडी वारंट बचे हुए हैं। उन्हें भी निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

सम्भावित रणनीतियाँ बैठक में नीलाम पत्र वादों की अद्यतन स्थिति, लंबित मामलों के निष्पादन, राजस्व वसूली की प्रगति तथा विभागवार कार्रवाई की गहन समीक्षा की गई। लंबित मामलों को मिशन मोड में निष्पादन करें आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध एवं मिशन मोड में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु प्रभावी रणनीति अपनाई जाए। आयुक्त ने कहा कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण, प्रभावी समन्वय तथा विधिसम्मत कार्रवाई के माध्यम से वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही बैंक एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष बल दिया गया।

पुराने बकायेदार आयुक्त ने सबसे पुराने एवं बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर उसके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। साथ विभिन्न नीलाम वाद पदाधिकारियों द्वारा निर्गत वारंटों के त्वरित निष्पादन हेतु पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया। विभागवार लंबित वादों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन करें तथा प्रत्येक मामले की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। बैठक में जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह, पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, आपूर्ति पदाधिकारी तारिक रजा, सदर एसडीएम रामबाबू बैठा, जिले के सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, बैंक के पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। - दीपक शास्त्री