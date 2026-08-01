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साफ-सफाई और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करें अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने कांवड़ यात्रा 2026 के लिए साफ-सफाई और सुरक्षा इंतजामों पर जोर दिया है। उन्होंने बाबा औघड़नाथ मंदिर के आसपास पार्किंग, बिजली आपूर्ति और सड़क मरम्मत की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा के दौरान अपने मुख्यालय में रहने की सलाह दी गई है।

साफ-सफाई और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करें अधिकारी

कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने कांवड़ मार्गों और विशेषकर प्रमुख स्थलों पर साफ-सफाई और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष तौर से बाबा औघड़नाथ मंदिर के आसपास वाहन पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा है। बिजली के खंभों को पॉलिथीन से और ट्रांसफार्मर को जाली से कवर कराया जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। ​सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क का कार्य समय से पूरा किया जाए। कमिश्नर ने शुक्रवार को आयुक्त सभागार में कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की गहन समीक्षा की गई।

कमिश्नर कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 12 अगस्त 2026 तक सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साफ-सफाई को हर हाल में दुरुस्त रखें। बिजली विभाग को ​कांवड़ यात्रा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही ​कांवड़ शिविरों में वैध विद्युत कनेक्शन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ​आंधी या बारिश के कारण सड़कों पर गिरे पेड़ों को तुरंत हटाने का कार्य किया जाए। शिविरों में शुद्ध पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शहरी क्षेत्रों में घूम रहे गोवंशों को तुरंत पकड़कर गोआश्रय स्थलों और कांजी हाउस में भेजने के निर्देश दिए गए। ​कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे लगाने और उचित साइनेज (साइनेज बोर्ड) स्थापित किए जाएं। ​महिला कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। ​स्वास्थ्य शिविर, बाइक एम्बुलेंस, गोताखोर और मोटरबोट की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित हो। ​बैठक में डीएम डॉ.वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे, मेडा उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, डीएफओ वंदना फोगाट, एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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